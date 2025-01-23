Tuyển IT Helpdesk Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Shinhan Bank Vietnam
- Hồ Chí Minh: The METT Tower B, An Khánh, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương Thỏa thuận
Job Description
1. Perform Operation & Development tasks for business related to
• Card Business (Credit/Debit)
• Internet Banking/Mobile Banking (SOL App)
• ATM, Visa/Master Card Instant Issuance and services in ATM
• Cash Management System ( Firm Banking, Virtual account, School Banking).
• Payment Service (E-wallet, Bill payment, E-commerce) & Reconciliation business.
• Other tasks assigned by Leaders
2. Perform Daily/Monthly Operation Support
• Fund Transfer System: CITAD, VCBMoney
• State Budget Collection System: ETAX/ECUS
• Exchange Rate Display
• Support Branches/TOs for end-of-month tasks
• Systems Daily checking report
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Shinhan Bank Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Shinhan Bank Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
