Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 550 - 600 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội
- Hồ Chí Minh: VSIP II, Phường Hoà Phú, Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 550 - 600 USD
Chịu trách nhiệm các vấn đề về internet tại mỗi văn phòng
Quản lý CCTV
Quản lý, xử lý các vấn đề về máy in, máy photocopy, máy scan; Tivi, Máy chiếu; Điện thoại Cisco
Chịu trách nhiệm về vấn đề về trang thiết bị văn phòng như: mua sắm, sửa chữa máy tính; Bộ chuyển đổi, chuột, bàn phím đặt hàng
IT service: Đặt lại password; Sự cố OneDrive; MS Teams; application issue (Axapta; K4; WABS; Bảng lương nhân sự; BPM workfows)
Cài đặt laptop; ADC domain join; MS O365 license v.v..
Dự trù, quản lý ngân sách CNTT: PO và chứng từ thanh toán; Capex và đề nghị thanh toán;
Quản lý tài sản cố định, thiết bị IT
Với Mức Lương 550 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên nghành CNTT, Tin học, Điện tử viễn thông.
Tiếng Anh đọc, viết khá và giao tiếp cơ bản với người nước ngoài
Có thêm chứng chỉ MCSA là một lợi thế.
Có từ 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Khả năng nghiên cứu và đọc tài liệu khá.
Tại Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường nước ngoài năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Trợ cấp về điện thoại, phương tiện di chuyển giữa các địa điểm onsite
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Review lương hàng năm, lương tháng 13, 14 ngày phép/năm
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
