Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 550 - 600 USD

Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội

IT Helpdesk

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội

Mức lương
550 - 600 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: VSIP II, Phường Hoà Phú, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 550 - 600 USD

Chịu trách nhiệm các vấn đề về internet tại mỗi văn phòng Quản lý CCTV Quản lý, xử lý các vấn đề về máy in, máy photocopy, máy scan; Tivi, Máy chiếu; Điện thoại Cisco Chịu trách nhiệm về vấn đề về trang thiết bị văn phòng như: mua sắm, sửa chữa máy tính; Bộ chuyển đổi, chuột, bàn phím đặt hàng IT service: Đặt lại password; Sự cố OneDrive; MS Teams; application issue (Axapta; K4; WABS; Bảng lương nhân sự; BPM workfows) Cài đặt laptop; ADC domain join; MS O365 license v.v.. Dự trù, quản lý ngân sách CNTT: PO và chứng từ thanh toán; Capex và đề nghị thanh toán; Quản lý tài sản cố định, thiết bị IT
Với Mức Lương 550 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên nghành CNTT, Tin học, Điện tử viễn thông. Tiếng Anh đọc, viết khá và giao tiếp cơ bản với người nước ngoài Có thêm chứng chỉ MCSA là một lợi thế. Có từ 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Khả năng nghiên cứu và đọc tài liệu khá.
Tại Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường nước ngoài năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Trợ cấp về điện thoại, phương tiện di chuyển giữa các địa điểm onsite BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Review lương hàng năm, lương tháng 13, 14 ngày phép/năm Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 18, tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

