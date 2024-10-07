Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 550 - 600 USD

Mức lương 550 - 600 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: VSIP II, Phường Hoà Phú, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 550 - 600 USD

Chịu trách nhiệm các vấn đề về internet tại mỗi văn phòng Quản lý CCTV Quản lý, xử lý các vấn đề về máy in, máy photocopy, máy scan; Tivi, Máy chiếu; Điện thoại Cisco Chịu trách nhiệm về vấn đề về trang thiết bị văn phòng như: mua sắm, sửa chữa máy tính; Bộ chuyển đổi, chuột, bàn phím đặt hàng IT service: Đặt lại password; Sự cố OneDrive; MS Teams; application issue (Axapta; K4; WABS; Bảng lương nhân sự; BPM workfows) Cài đặt laptop; ADC domain join; MS O365 license v.v.. Dự trù, quản lý ngân sách CNTT: PO và chứng từ thanh toán; Capex và đề nghị thanh toán; Quản lý tài sản cố định, thiết bị IT

Chịu trách nhiệm các vấn đề về internet tại mỗi văn phòng

Quản lý CCTV

Quản lý, xử lý các vấn đề về máy in, máy photocopy, máy scan; Tivi, Máy chiếu; Điện thoại Cisco

Chịu trách nhiệm về vấn đề về trang thiết bị văn phòng như: mua sắm, sửa chữa máy tính; Bộ chuyển đổi, chuột, bàn phím đặt hàng

IT service: Đặt lại password; Sự cố OneDrive; MS Teams; application issue (Axapta; K4; WABS; Bảng lương nhân sự; BPM workfows)

Cài đặt laptop; ADC domain join; MS O365 license v.v..

Dự trù, quản lý ngân sách CNTT: PO và chứng từ thanh toán; Capex và đề nghị thanh toán;

Quản lý tài sản cố định, thiết bị IT

Với Mức Lương 550 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên nghành CNTT, Tin học, Điện tử viễn thông. Tiếng Anh đọc, viết khá và giao tiếp cơ bản với người nước ngoài Có thêm chứng chỉ MCSA là một lợi thế. Có từ 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Khả năng nghiên cứu và đọc tài liệu khá.

Tốt nghiệp đại học chuyên nghành CNTT, Tin học, Điện tử viễn thông.

Tiếng Anh đọc, viết khá và giao tiếp cơ bản với người nước ngoài

Có thêm chứng chỉ MCSA là một lợi thế.

Có từ 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Khả năng nghiên cứu và đọc tài liệu khá.

Tại Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường nước ngoài năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Trợ cấp về điện thoại, phương tiện di chuyển giữa các địa điểm onsite BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Review lương hàng năm, lương tháng 13, 14 ngày phép/năm Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Làm việc trong môi trường nước ngoài năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Trợ cấp về điện thoại, phương tiện di chuyển giữa các địa điểm onsite

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Review lương hàng năm, lương tháng 13, 14 ngày phép/năm

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin