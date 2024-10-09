Tuyển Điện tử/Phần cứng Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1073/23 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hỗ trợ khách hàng - nội bộ xử lý các lỗi của website, hệ thống, hạ tầng Hỗ trợ cài đặt và chuyển đổi website của khách hàng - nội bộ sang các hạ tầng khác nhau Hỗ trợ xử lý các lỗi về phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng nội bộ tại công ty Giám sát và đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống hạ tầng, VPS, hosting. Thực hiện các công việc bảo trì, cập nhật hệ thống định kỳ. Phân tích và khắc phục các sự cố liên quan đến hệ thống. Tham gia vào các dự án triển khai mới và nâng cấp hệ thống hiện có. Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận kỹ thuật khác và đội ngũ kinh doanh để giải quyết các vấn đề của khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từng thao tác với các với Hosting Control panel phổ biến như cPanel, DirectAdmin, Plesk Có kỹ năng tốt trong việc tháo lắp phần cứng PC, Server Bảo mật hệ thống (Window, Linux, Firewall). Quản trị hệ thống server Window, Linux, Web server (Apache - IIS), Mail server. Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu MS SQL và MySQL. Có kinh nghiệm sử dụng hệ điều hành Linux. Có kinh nghiệm sử dụng WordPress để quản lý và phát triển website. Có kinh nghiệm viết script tự động hóa, xử lý dữ liệu Python. Nắm vững các khái niệm Domain Name System (DNS). Hòa đồng, có khả năng làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập, có khả năng nghiên cứu phát triển. Đam mê công việc hỗ trợ kỹ thuật - bảo mật và quản trị hệ thống, làm việc cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm

Tại Mona Media Thì Được Hưởng Những Gì

Luôn được hướng dẫn tư duy Logic nghiệp vụ Xét lương tối thiểu 1 năm 1 lần và không dưới 10% Ngày nghỉ: 12 Ngày phép trong năm + Các ngày Lễ/ Tết, Thưởng tháng 13, Tham gia BHXH, Team building Các buổi training chuyên sâu kỹ thuật/ kỹ năng mềm định kỳ• Các giải thể thao điện tử định kỳ Hoạt động bóng đá mỗi thứ 5 hàng tuần Team Building tối thiểu 1 lần/năm Làm việc tại một môi trường thoải mái về đồng phục nhưng chuẩn mực về thái độ Cạnh tranh tại đấu trường Mona E-Sport với các môn thể thao HOT như Counter Strike, PES, Fifa... cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn Hoạt động thể thao, nâng cao sức khỏe thông qua những trận banh siêu kinh điển mỗi tuần Leader luôn tạo điều kiện học hỏi và phát triển thông qua các buổi Seminar, giúp nâng cao tay nghề, tư duy làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mona Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.