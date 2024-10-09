Tuyển Điện tử/Phần cứng Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Điện tử/Phần cứng Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mona Media
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Mona Media

Điện tử/Phần cứng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Mona Media

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1073/23 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hỗ trợ khách hàng - nội bộ xử lý các lỗi của website, hệ thống, hạ tầng Hỗ trợ cài đặt và chuyển đổi website của khách hàng - nội bộ sang các hạ tầng khác nhau Hỗ trợ xử lý các lỗi về phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng nội bộ tại công ty Giám sát và đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống hạ tầng, VPS, hosting. Thực hiện các công việc bảo trì, cập nhật hệ thống định kỳ. Phân tích và khắc phục các sự cố liên quan đến hệ thống. Tham gia vào các dự án triển khai mới và nâng cấp hệ thống hiện có. Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận kỹ thuật khác và đội ngũ kinh doanh để giải quyết các vấn đề của khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng - nội bộ xử lý các lỗi của website, hệ thống, hạ tầng
Hỗ trợ cài đặt và chuyển đổi website của khách hàng - nội bộ sang các hạ tầng khác nhau
Hỗ trợ xử lý các lỗi về phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng nội bộ tại công ty
Giám sát và đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống hạ tầng, VPS, hosting.
Thực hiện các công việc bảo trì, cập nhật hệ thống định kỳ.
Phân tích và khắc phục các sự cố liên quan đến hệ thống.
Tham gia vào các dự án triển khai mới và nâng cấp hệ thống hiện có.
Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận kỹ thuật khác và đội ngũ kinh doanh để giải quyết các vấn đề của khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từng thao tác với các với Hosting Control panel phổ biến như cPanel, DirectAdmin, Plesk Có kỹ năng tốt trong việc tháo lắp phần cứng PC, Server Bảo mật hệ thống (Window, Linux, Firewall). Quản trị hệ thống server Window, Linux, Web server (Apache - IIS), Mail server. Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu MS SQL và MySQL. Có kinh nghiệm sử dụng hệ điều hành Linux. Có kinh nghiệm sử dụng WordPress để quản lý và phát triển website. Có kinh nghiệm viết script tự động hóa, xử lý dữ liệu Python. Nắm vững các khái niệm Domain Name System (DNS). Hòa đồng, có khả năng làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập, có khả năng nghiên cứu phát triển. Đam mê công việc hỗ trợ kỹ thuật - bảo mật và quản trị hệ thống, làm việc cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm
Từng thao tác với các với Hosting Control panel phổ biến như cPanel, DirectAdmin, Plesk
Có kỹ năng tốt trong việc tháo lắp phần cứng PC, Server
Bảo mật hệ thống (Window, Linux, Firewall).
Quản trị hệ thống server Window, Linux, Web server (Apache - IIS), Mail server.
Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu MS SQL và MySQL.
Có kinh nghiệm sử dụng hệ điều hành Linux.
Có kinh nghiệm sử dụng WordPress để quản lý và phát triển website.
Có kinh nghiệm viết script tự động hóa, xử lý dữ liệu Python.
Nắm vững các khái niệm Domain Name System (DNS).
Hòa đồng, có khả năng làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập, có khả năng nghiên cứu phát triển.
Đam mê công việc hỗ trợ kỹ thuật - bảo mật và quản trị hệ thống, làm việc cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm

Tại Mona Media Thì Được Hưởng Những Gì

Luôn được hướng dẫn tư duy Logic nghiệp vụ Xét lương tối thiểu 1 năm 1 lần và không dưới 10% Ngày nghỉ: 12 Ngày phép trong năm + Các ngày Lễ/ Tết, Thưởng tháng 13, Tham gia BHXH, Team building Các buổi training chuyên sâu kỹ thuật/ kỹ năng mềm định kỳ• Các giải thể thao điện tử định kỳ Hoạt động bóng đá mỗi thứ 5 hàng tuần Team Building tối thiểu 1 lần/năm Làm việc tại một môi trường thoải mái về đồng phục nhưng chuẩn mực về thái độ Cạnh tranh tại đấu trường Mona E-Sport với các môn thể thao HOT như Counter Strike, PES, Fifa... cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn Hoạt động thể thao, nâng cao sức khỏe thông qua những trận banh siêu kinh điển mỗi tuần Leader luôn tạo điều kiện học hỏi và phát triển thông qua các buổi Seminar, giúp nâng cao tay nghề, tư duy làm việc chuyên nghiệp
Luôn được hướng dẫn tư duy Logic nghiệp vụ
Xét lương tối thiểu 1 năm 1 lần và không dưới 10%
Ngày nghỉ: 12 Ngày phép trong năm + Các ngày Lễ/ Tết, Thưởng tháng 13, Tham gia BHXH, Team building
Các buổi training chuyên sâu kỹ thuật/ kỹ năng mềm định kỳ• Các giải thể thao điện tử định kỳ
Hoạt động bóng đá mỗi thứ 5 hàng tuần
Team Building tối thiểu 1 lần/năm
Làm việc tại một môi trường thoải mái về đồng phục nhưng chuẩn mực về thái độ
Cạnh tranh tại đấu trường Mona E-Sport với các môn thể thao HOT như Counter Strike, PES, Fifa... cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn
Hoạt động thể thao, nâng cao sức khỏe thông qua những trận banh siêu kinh điển mỗi tuần
Leader luôn tạo điều kiện học hỏi và phát triển thông qua các buổi Seminar, giúp nâng cao tay nghề, tư duy làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mona Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Mona Media

Mona Media

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1073/23 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-it-support-thu-nhap-8-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job208936
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nha Khoa Smile Care
Tuyển Nhân viên kinh doanh Nha Khoa Smile Care làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Nha Khoa Smile Care
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH VIETNAM STAY TRAVEL AND SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 100 Triệu VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH VIETNAM STAY TRAVEL AND SERVICES
8 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Dược Phẩm Lavifa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công Ty TNHH Dược Phẩm Lavifa
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Key Account Emers Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Emers Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH LUCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH LUCO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO NAM
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH EVER-CLEAR (VIETNAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH EVER-CLEAR (VIETNAM)
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VẠN NĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VẠN NĂNG
8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100000 - 1 Triệu CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai
0.1 - 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester WATA SOFTWARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận WATA SOFTWARE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Digital Marketing GOT IT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận GOT IT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager Glazedfrog Australia Pty. Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu Glazedfrog Australia Pty. Ltd.
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Page Group Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Page Group Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Golden Owl Solutions Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu Golden Owl Solutions Corporation
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên Hustle Training làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hustle Training
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Công ty TNHH Taisun Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 800 USD Công ty TNHH Taisun Việt Nam
700 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Vạn Sơn Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu Công Ty Cổ Phần Vạn Sơn Thịnh Phát
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH THACO AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH THACO AUTO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Geo System Solutions Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Geo System Solutions Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Fonterra Brands Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Fonterra Brands Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng METKRAFT LTD. (A Division of Fisher Barton) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận METKRAFT LTD. (A Division of Fisher Barton)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Khoa Golden Mouse làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Khoa Golden Mouse
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Westcoast International Healthcare Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Westcoast International Healthcare Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm