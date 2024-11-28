Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty CPTM BOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Công Ty CPTM BOO
Mức lương
14 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1 Lương yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 14 - 15 Triệu
Triển khai theo dõi tiến độ sản xuất với đơn vị gia công, duyệt mẫu công đoạn phụ, giải quyết các vấn đề phát sinh trong sản xuất và có cảnh báo kịp thời cho quản lý cấp trên.
Soạn thảo hợp đồng và PLHĐ.
Làm báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu
Hỗ trợ các công việc chung theo sự sắp xếp của Trưởng phòng
Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Nắm rõ kiến thức chuyên môn/quy trình sản xuất, chất liệu, kỹ thuật may.
Có khả năng lập kế hoạch sản xuất và follow kế hoạch đảm bảo leadtime.
Có kĩ năng năng costing giá vốn.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ, nhiệt tình với công việc.
Nắm rõ kiến thức chuyên môn/quy trình sản xuất, chất liệu, kỹ thuật may.
Có khả năng lập kế hoạch sản xuất và follow kế hoạch đảm bảo leadtime.
Có kĩ năng năng costing giá vốn.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ, nhiệt tình với công việc.
Tại Công Ty CPTM BOO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 14.000.000 – 15.000.000
Môi trường làm việc trẻ trung, đề cao sự sáng tạo và tôn trọng sự khác biệt của từng thành viên thông qua 4 giá trị cốt lõi: Young spirit, Creativity, Vietnam’s pride, Sustainability
Bảo hiểm, khám sức khỏe & các chế độ khác theo Luật Lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CPTM BOO
