Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty CPTM BOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Lương yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Triển khai theo dõi tiến độ sản xuất với đơn vị gia công, duyệt mẫu công đoạn phụ, giải quyết các vấn đề phát sinh trong sản xuất và có cảnh báo kịp thời cho quản lý cấp trên.

Soạn thảo hợp đồng và PLHĐ.

Làm báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu

Hỗ trợ các công việc chung theo sự sắp xếp của Trưởng phòng

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Nắm rõ kiến thức chuyên môn/quy trình sản xuất, chất liệu, kỹ thuật may.

Có khả năng lập kế hoạch sản xuất và follow kế hoạch đảm bảo leadtime.

Có kĩ năng năng costing giá vốn.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ, nhiệt tình với công việc.

Tại Công Ty CPTM BOO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14.000.000 – 15.000.000

Môi trường làm việc trẻ trung, đề cao sự sáng tạo và tôn trọng sự khác biệt của từng thành viên thông qua 4 giá trị cốt lõi: Young spirit, Creativity, Vietnam’s pride, Sustainability

Đa dạng các hoạt động gắn kết nội bộ, đào tạo và phát triển bản thân (It’s BOO time, BOOlympic...);

Hỗ trợ 50% chi phí ăn trưa tại Canteen văn phòng; hoa quả tươi, đồ ăn nhẹ mỗi ngày

Chiết khấu up to 30% khi mua sản phẩm BOO, voucher quà tặng sinh nhật và quà tặng đối tác;

Review lương định kỳ 2 lần mỗi năm vào tháng 3 và tháng 9;

Thưởng hiệu quả kinh doanh theo tình hình kinh doanh của công ty;

Bảo hiểm, khám sức khỏe & các chế độ khác theo Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CPTM BOO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.