Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ALTA LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà HPC Land Mark 105, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất

Tham mưu cho BGĐ các công tác liên quan đến kế hoạch và đánh giá, tính toán tính hiệu quả của kế hoạch/ dự án; Xây dựng kế hoạch sản xuất và kiểm soát thực hiện.Tổng hợp dữ liệu sản xuất đầu vào các đơn hàng: LSX, Tổng hợp Vật tư, đề nghị vật tư từ Admin kế hoạch. Dự toán phẩn bổ kế hoạch sản lượng cho từng tổ theo từng hạng mục sản xuất dưới xưởng. Lên timeline kế hoạch sản xuất dưới xưởng (số lượng nhân công, thời gian sản xuất) cho từng đơn hàng được giao xuống. Thống kê báo cáo số lượng thực tế thực hiện các tiêu chí ở mục 3. Đánh giá mức độ hoàn thành sản lượng. Lập báo cáo hàng ngày và báo cáo hàng tháng về sản lượng, doanh thu từng đơn hàng theo yêu cầu của trưởng phòng Các công việc khác theo sự chỉ đạo của ban lãnh giam đốc

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Kỹ Thuật, kinh tế như xây dựng, kiến trúc,... Kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương dương, 01 năm vị quản lý Kế hoạch sản xuất của nhà máy sản xuất nội thất. Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong ngành kỹ thuật về nội thất gỗ. Hiểu biết về gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp và các nguyên vật liệu, phụ kiện của ngành sản xuất nội thất gỗ. Đọc hiểu thành thạo bản kỹ thuật Biết sử dụng phần mềm thiết kế kỹ thuật Autoca, biết Cabinet là một lợi thế. Lập kế hoạch, quản lý Cẩn thận, có trách nhiệm và biết cách tổ chức công việc, con người.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTA LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương vị trí: 18 - 25 triệu (sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn) Phụ cấp trách nhiệm và các loại phụ cấp khác (nếu có) Lương, thưởng dựa trên hiệu quả sản xuất kinh doanh Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định công ty và Nhà nước Du lịch hàng năm, các hoạt động thể thao công ty Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTA LAND

