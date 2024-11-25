Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 164 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

1. Lập Kế hoạch sản xuất và giám sát điều phối sản xuất

2. Giám sát, quản lý việc thực hiện KHSX và sử dụng vật tư các đơn vị

3. Tổ chức quản lý, điều hành chung toàn bộ hoạt động Kho vận

4. Báo cáo Ban Lãnh đạo

5. Tham mưu tư vấn

6. Quản lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của phòng

7.Các nhiệm vụ khác được phân công phù hợp với chức năng.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế;

Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 07 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất đồ điện, đồ gia dụng.

Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 03 năm ở vị trí trưởng phòng hoặc tương đương

Có chuyên môn sâu rộng về hoạch định kế hoạch, phân tích kế hoạch, sắp xếp kế hoạch.

Nắm vững kế hoạch sản xuất, qui trình sản xuất và khả năng sản xuất của Công ty.

Am hiểu về sản phẩm sản xuất tại Công ty.

Tại Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 35.000.000đ đến 50.000.000đ

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN...

Chế độ nghỉ phép, Lễ, Tết hằng năm...

Chế độ nghỉ mát, khám sức khỏe...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất

