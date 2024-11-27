Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà Tứ Hiệp plaza, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Cập nhật kế hoạch từ Ban Giám đốc triển khai xuống các phòng ban liên quan, theo dõi deadlines, tương tác cùng các bộ phận liên quan
- Tổng hợp, thống kê (hàng ngày) chi tiết số liệu đầu vào, đầu ra quá trình sản xuất: nguyên vật liệu, phế phẩm tái chế, thành phẩm nhập kho
- Báo cáo cấp trên khi có thay đổi trong kế hoạch sản xuất hoặc máy móc bị dừng khi gặp sự cố.
- Báo cáo kế hoạch sản xuất theo qui trình, qui định của công ty.
- Cung cấp các báo cáo thống kê sản xuất, thống kê chi phí theo yêu cầu của CBQL
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của CBQL

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, từ 22 – 30 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Kinh tế, Thống kê, Kế hoạch
- Không yêu cầu kinh nghiệm. Được đào tạo về kiến thức kế hoạch sản xuất
- Sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel)
- Tiếp thu và xử lý công việc nhanh chóng.
- Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Đồng nghiệp: - Môi trường nhân sự Gen Z; nhiệt huyết; năng động
Ngày nghỉ: - 12 ngày nghỉ phép năm.
Phúc lợi:
Phụ cấp khác :- Phụ cấp ăn trưa; điện thoại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

