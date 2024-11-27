Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà Tứ Hiệp plaza, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất

- Cập nhật kế hoạch từ Ban Giám đốc triển khai xuống các phòng ban liên quan, theo dõi deadlines, tương tác cùng các bộ phận liên quan

- Tổng hợp, thống kê (hàng ngày) chi tiết số liệu đầu vào, đầu ra quá trình sản xuất: nguyên vật liệu, phế phẩm tái chế, thành phẩm nhập kho

- Báo cáo cấp trên khi có thay đổi trong kế hoạch sản xuất hoặc máy móc bị dừng khi gặp sự cố.

- Báo cáo kế hoạch sản xuất theo qui trình, qui định của công ty.

- Cung cấp các báo cáo thống kê sản xuất, thống kê chi phí theo yêu cầu của CBQL

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của CBQL

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ, từ 22 – 30 tuổi

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Kinh tế, Thống kê, Kế hoạch

- Không yêu cầu kinh nghiệm. Được đào tạo về kiến thức kế hoạch sản xuất

- Sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel)

- Tiếp thu và xử lý công việc nhanh chóng.

- Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Đồng nghiệp: - Môi trường nhân sự Gen Z; nhiệt huyết; năng động

Ngày nghỉ: - 12 ngày nghỉ phép năm.

Phúc lợi:

Phụ cấp khác :- Phụ cấp ăn trưa; điện thoại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

