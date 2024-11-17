Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 177 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Quản lý đơn hàng và kế hoạch sản xuất

Điều chuyển nguyên phụ liệu từ Nhà cung cấp đến Nhà máy gia công

Theo dõi và xúc tiến tiến độ sản xuất: cắt, duyệt mẫu, in, thêu....

Tham gia xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất

Thanh toán, quyết toán đơn hàng với Nhà máy gia công

Cung cấp, lưu trữ mẫu theo quy định

Tham mưu, tư vấn cho cấp trên về chiến lược, hoạt động sản xuất của công ty

Tìm kiếm nhà máy gia công theo yêu cầu của từng mùa vụ, năm, đặc thù sản xuất của nhãn hàng

Các công việc khác theo yêu cầu của TBP

Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế hoạch sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng hoặc công việc tương đương

Kiến thức vững về quy trình sản xuất và phân phối hàng hóa

Kỹ năng phân tích số liệu và quản lý dự án tốt

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15-18.000.000 VNĐ

Thời làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy làm cách tuần (8:00-17:00)

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định và các phúc lợi khác

Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, văn hóa doanh nghiệp hướng đến sự đồng hành cùng phát triển

Cơ hội khai phá thị trường tiềm năng, xây dựng đội ngũ nền móng, phù hợp với nhân sự yêu thích thử thách để phát triển bản thân, tạo dựng sự nghiệp.

Đóng góp cho cộng đồng cùng sứ mệnh của Woo Kids lan tỏa những điều tử tế

