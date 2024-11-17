Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS
- Hà Nội: 177 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Quản lý đơn hàng và kế hoạch sản xuất
Điều chuyển nguyên phụ liệu từ Nhà cung cấp đến Nhà máy gia công
Theo dõi và xúc tiến tiến độ sản xuất: cắt, duyệt mẫu, in, thêu....
Tham gia xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất
Thanh toán, quyết toán đơn hàng với Nhà máy gia công
Cung cấp, lưu trữ mẫu theo quy định
Tham mưu, tư vấn cho cấp trên về chiến lược, hoạt động sản xuất của công ty
Tìm kiếm nhà máy gia công theo yêu cầu của từng mùa vụ, năm, đặc thù sản xuất của nhãn hàng
Các công việc khác theo yêu cầu của TBP
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế hoạch sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng hoặc công việc tương đương
Kiến thức vững về quy trình sản xuất và phân phối hàng hóa
Kỹ năng phân tích số liệu và quản lý dự án tốt
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS Thì Được Hưởng Những Gì
Thời làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy làm cách tuần (8:00-17:00)
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định và các phúc lợi khác
Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, văn hóa doanh nghiệp hướng đến sự đồng hành cùng phát triển
Cơ hội khai phá thị trường tiềm năng, xây dựng đội ngũ nền móng, phù hợp với nhân sự yêu thích thử thách để phát triển bản thân, tạo dựng sự nghiệp.
Đóng góp cho cộng đồng cùng sứ mệnh của Woo Kids lan tỏa những điều tử tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
