Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 750 USD

Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 750 USD

CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP

Kế hoạch sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP

Mức lương
600 - 750 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 CT2, Tòa nhà C14, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 600 - 750 USD

Trực tiếp làm việc với khách hàng Nhật, hỗ trợ - tư vấn cho khách hàng trong các dự án may mặc tại Việt Nam
Làm đầu mối liên lạc giữa khách hàng Nhật với các đối tác là các nhà máy may mặc, nhà máy vải - nguyên phụ liệu tại Việt Nam. Quản lý tiến độ - hỗ trợ cho dự án chung giữa hai bên.
Các công tác đối ngoại khi khách tới Việt Nam công tác (lên lịch trình, sắp xếp chuẩn bị, thông dịch cho khách hàng khi gặp đối tác Việt Nam nếu cần thiết)
Biên dịch các giấy tờ khi cần thiết
Tìm và liên kết đến các nhà máy sản xuất may mặc, vải
Chi tiết công việc sẽ trao đồi kỹ hơn khi phòng vấn

Với Mức Lương 600 - 750 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 22 trở lên
Tiếng Nhật từ N2-N3 trở lên, có thể giao tiếp tốt (Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Nhật là một lợi thế)
Yêu thích lĩnh vực May mặc - Thời trang
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Thời trang - May mặc; Hoặc có kinh nghiệm phiên dịch. Ưu tiên tts tokutei hoặc kĩ sư từng đi Nhật trở về
Thành thạo các công cụ Office cơ bản: Word, Excel, PPT...
Có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Nhật
Có khả năng giao tiếp hoạt bát, có niềm yêu thích với công việc đối ngoại là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức khởi điểm từ $600
$600
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, thân thiện
Giao tiếp và sử dụng tiếng Nhật hàng ngày
Có nhiều cơ hội học hỏi, trau dồi nhiều kiến thức xã hội, kiến thức trong lĩnh vực Thời trang, May mặc cũng như trình độ tiếng Nhật vì khách hàng 100% là doanh nghiệp lớn của Nhật Bản.
Đào tạo kiến thức và kỹ năng phục vụ cho công việc
BHXH, BHYT...các chế độ theo quy định của luật lao động
Có cơ hội được đi công tác ngăn hạn/ dài hạn tại Nhật Bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP

CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 218 Tố Hữu, Hải Châu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tieng-nhat-thu-nhap-600-750-usd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job248121
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Amer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Amer làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Amer
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 6 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HULO CARE
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HULO CARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Hạn nộp: 03/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH KMW Việt Nam
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH KMW Việt Nam
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YEEE
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH YEEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH YEEE
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Amer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Amer làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Amer
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 6 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HULO CARE
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HULO CARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Hạn nộp: 03/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH KMW Việt Nam
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH KMW Việt Nam
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YEEE
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH YEEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH YEEE
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Lamer
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Lamer
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm