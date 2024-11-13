Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 750 USD

Mức lương 600 - 750 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 CT2, Tòa nhà C14, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Trực tiếp làm việc với khách hàng Nhật, hỗ trợ - tư vấn cho khách hàng trong các dự án may mặc tại Việt Nam

Làm đầu mối liên lạc giữa khách hàng Nhật với các đối tác là các nhà máy may mặc, nhà máy vải - nguyên phụ liệu tại Việt Nam. Quản lý tiến độ - hỗ trợ cho dự án chung giữa hai bên.

Các công tác đối ngoại khi khách tới Việt Nam công tác (lên lịch trình, sắp xếp chuẩn bị, thông dịch cho khách hàng khi gặp đối tác Việt Nam nếu cần thiết)

Biên dịch các giấy tờ khi cần thiết

Tìm và liên kết đến các nhà máy sản xuất may mặc, vải

Chi tiết công việc sẽ trao đồi kỹ hơn khi phòng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Tuổi từ 22 trở lên

Tiếng Nhật từ N2-N3 trở lên, có thể giao tiếp tốt (Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Nhật là một lợi thế)

Yêu thích lĩnh vực May mặc - Thời trang

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Thời trang - May mặc; Hoặc có kinh nghiệm phiên dịch. Ưu tiên tts tokutei hoặc kĩ sư từng đi Nhật trở về

Thành thạo các công cụ Office cơ bản: Word, Excel, PPT...

Có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Nhật

Có khả năng giao tiếp hoạt bát, có niềm yêu thích với công việc đối ngoại là một lợi thế.

Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức khởi điểm từ $600

$600

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, thân thiện

Giao tiếp và sử dụng tiếng Nhật hàng ngày

Có nhiều cơ hội học hỏi, trau dồi nhiều kiến thức xã hội, kiến thức trong lĩnh vực Thời trang, May mặc cũng như trình độ tiếng Nhật vì khách hàng 100% là doanh nghiệp lớn của Nhật Bản.

Đào tạo kiến thức và kỹ năng phục vụ cho công việc

BHXH, BHYT...các chế độ theo quy định của luật lao động

Có cơ hội được đi công tác ngăn hạn/ dài hạn tại Nhật Bản

Cách Thức Ứng Tuyển

