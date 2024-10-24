Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG PHÁT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG PHÁT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG PHÁT

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG PHÁT

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô 54 chung cư hoàng mai, đồng thái, An Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng tại phòng bán hàng Giải quyết các phát sinh trước trong và sau bán hàng Theo dõi công nợ khách hàng Chăm sóc khách hàng cũ phát triển khách hàng mới trên data có sẵn Lên đơn đặt hàng gửi cho nhà cung cấp Nhập số liệu và theo dõi công nợ nhà cung cấp Các công việc được giao khác
Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng tại phòng bán hàng
Giải quyết các phát sinh trước trong và sau bán hàng
Theo dõi công nợ khách hàng
Chăm sóc khách hàng cũ phát triển khách hàng mới trên data có sẵn
Lên đơn đặt hàng gửi cho nhà cung cấp
Nhập số liệu và theo dõi công nợ nhà cung cấp
Các công việc được giao khác

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu Nữ, tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế , kế toán . Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm, cẩn thận, giao tiếp tốt ...
Yêu cầu Nữ, tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế , kế toán .
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm, cẩn thận, giao tiếp tốt ...

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN Lương từ 10.000.000-13.000.000đ, có thưởng doanh số Được đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng, mua hàng
Hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN
Lương từ 10.000.000-13.000.000đ, có thưởng doanh số
Được đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng, mua hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG PHÁT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 54 khu chung cư Hoàng Mai , Xã Đồng Thái, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

