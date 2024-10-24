Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG PHÁT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô 54 chung cư hoàng mai, đồng thái, An Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng tại phòng bán hàng Giải quyết các phát sinh trước trong và sau bán hàng Theo dõi công nợ khách hàng Chăm sóc khách hàng cũ phát triển khách hàng mới trên data có sẵn Lên đơn đặt hàng gửi cho nhà cung cấp Nhập số liệu và theo dõi công nợ nhà cung cấp Các công việc được giao khác

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu Nữ, tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế , kế toán . Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm, cẩn thận, giao tiếp tốt ...

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN Lương từ 10.000.000-13.000.000đ, có thưởng doanh số Được đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng, mua hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG PHÁT

