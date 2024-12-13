Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SANFO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 102 phố Trần Điền, phường Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Quản lý đơn hàng, công nợ, khách hàng, ...

Lên đơn hàng trên phầm mềm kế toán theo thông tin yêu cầu của Trình dược viên và khách hàng và chuyển đơn hàng sang bộ phận kho.

thống kê báo cáo, số liệu gửi quản lý.

Đối chiếu công nợ hàng tháng với khách hàng.

Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng phần mềm kế toán, tin học văn phòng thành thạo;

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, Đại học ngành kế toán hoặc đã từng làm công việc tương tự;

- Có kinh nghiệm là 1 lợi thế;

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;

- Nhanh nhẹn, hoà đồng, trách nhiệm trong công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SANFO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8tr – 14 triệu ( Tuỳ vào kinh nghiệm, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn);

- Nghỉ phép, thưởng lễ, tết,.. theo quy định của nhà nước; tham gia tiệc liên hoan quý, tiệc tất niên, du lịch định kỳ năm, chính sách sinh nhật cho nhân viên, 8/3, 20/10....

