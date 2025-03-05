Tuyển Kế toán bán hàng CHI NHÁNH HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THỜI ĐẠI SỐ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CHI NHÁNH HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THỜI ĐẠI SỐ
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CHI NHÁNH HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THỜI ĐẠI SỐ

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THỜI ĐẠI SỐ

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 115 Thái Hà , P. Trung Liệt,, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Tiếp nhận thông tin đơn hàng của khách hàng, báo giá, lập hợp đồng cho khách, theo dõi đơn hàng và đôn đốc việc thực hiện đơn hàng.
- Lập và xuất hóa đơn cho khách.
- Theo dõi tồn kho tại showroom.
- Biết lập và báo cáo kê khai thuế GTGT.
- Biết sử dụng phần mềm kế toán, kê khai; thành thạo các ứng dụng vi tính văn phòng: word, excel, email
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm lúc phỏng vấn

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí trên hoặc có kinh nghiệm làm kế toán trong các công ty thương mại (thành thạo các tin học văn phòng, phần mềm kế toán ...)
- Kỹ năng giao tiếp; thương lượng, đàm phán, thuyết phục tốt
- Thẳng thắn, trung thực, thân thiện, hòa đồng, ham học hỏi.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
- Có khả năng chịu được áp lực trong công việc.

Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THỜI ĐẠI SỐ Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: 9 - 12 triệu, bao gồm:
+ Lương cơ bản: 8 - 10 triệu/tháng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
+ Thưởng theo năng lực và hiệu quả làm việc
+ Các chi phí phụ cấp khác theo quy định công ty
- Mức thu nhập cạnh tranh
- Thưởng tháng thứ 13
- Tăng lương theo định kỳ của công ty
- Thưởng lễ/tết, chế độ thai sản theo quy định của Luật lao động
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo luật Lao Động
- Có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa
- Hưởng các quyền lợi theo Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THỜI ĐẠI SỐ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THỜI ĐẠI SỐ

CHI NHÁNH HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THỜI ĐẠI SỐ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 115 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

