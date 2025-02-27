Tuyển Kế toán công nợ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Lập báo cáo, đối chiếu và kiểm soát tới khi các đơn hàng công nợ trên hệ thống. (hàng ngày/ hàng tuần)

Kiểm soát và thông tin tới các bên liên quan về các đơn COD được yêu cầu Thanh toán trước khi đi giao hàng. Thanh toán sau khi giao hàng.

Theo dõi, giám sát các đơn hàng COD được bảo lãnh bởi NVBH. Chịu trách nhiệm đưa ra thông tin đồng ý hay không đồng ý cho NVBH được bảo lãnh tiếp hay không.

Kiểm soát, mở hoặc khóa đơn hàng đối với các khách hàng tồn đọng có nguyên nhân thanh toán muộn bởi khách hàng.

Ghi sổ toàn bộ đơn bán hàng thành công lên hệ thống.

Hỗ trợ Kế toán hóa đơn xuât hóa đơn (khi được yêu cầu)

Làm các công việc khác khi được chỉ định của Kế toán trưởng và Giám đốc.