Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Lô 250, đường 12, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai., Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng
Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu
Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho
Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho
Báo cáo kho hàng ngày
Báo cáo tháng
Cuối tháng kiểm kê hàng hóa số liệu sổ sách và kho thực tế
Hỗ trợ công việc nhân sự
Những công việc khác mà ban BGĐ yêu cầu (nếu có)
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm kế toán kho.
Sử dụng thành thạo phần mềm misa
Ưu tiên tuyển Nam
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, chăm chỉ, thật thà, cầu tiến trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.
Nghỉ lễ, tết theo quy định của luật lao động.
Thưởng tết
Chế độ thăm hỏi ốm, đau, hiếu, hỷ....
Tổ chức liên hoan sinh nhật....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
