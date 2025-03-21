Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Lô 250, đường 12, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai., Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng

Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu

Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho

Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho

Báo cáo kho hàng ngày

Báo cáo tháng

Cuối tháng kiểm kê hàng hóa số liệu sổ sách và kho thực tế

Hỗ trợ công việc nhân sự

Những công việc khác mà ban BGĐ yêu cầu (nếu có)

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm làm kế toán kho.

Sử dụng thành thạo phần mềm misa

Ưu tiên tuyển Nam

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, chăm chỉ, thật thà, cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

Nghỉ lễ, tết theo quy định của luật lao động.

Thưởng tết

Chế độ thăm hỏi ốm, đau, hiếu, hỷ....

Tổ chức liên hoan sinh nhật....

