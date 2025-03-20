Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOUIS PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà số 4&5, LK15, phố Cửa Quán, KĐT Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Kiểm tra chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/ xuất kho hàng hóa, tạo và theo dõi đơn hàng trên app Viettel post

Phân phối tem Vietcheck và tổng hợp thẻ kho Nhập/xuất tồn hàng ngày

Phối hợp với kế toán công nợ, kế toán lên đơn đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày.

Kiểm soát nhập xuất tồn kho hàng hóa vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho.

Trực tiếp tham gia kiểm kê đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận.

Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất).

Chịu trách nhiệm biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Kế toán, tài chính

Kinh nghiệm: Chấp nhận SV mới ra trường chuyên ngành kế toán, tài chính

Thành thạo tin học văn phòng: Excel

Biết sử dụng phần mềm kế toán. Ưu tiên thành thạo PM Misa.

Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOUIS PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm sau khi ký hợp đồng chính thức (thử việc 2 tháng)

Thưởng lễ, tết, du lịch hàng năm

Tổ chức sinh nhật cho nhân viên, các ngày lễ kỷ niệm cho nhân viên nữ

Được xét tăng lương 1-2 lần tùy thuộc vào kết quả kinh doanh.

Một năm 12 ngày nghỉ phép, hỗ trợ nhân viên làm việc online tại nhà trong những trường hợp khẩn cấp

Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, trẻ trung

