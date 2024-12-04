Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 524 Minh khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Nhận đơn hàng từ (Dịch vụ khách hành)
- Sửa đơn hàng trên phần mềm Asorf và WMS.
- Phải làm những thao tác trong quy trình kho như: pick hàng, nhập hàng, kiểm kê, đối chiếu chứng từ nhập, xuất (những công việc này thao tác ở hiện trường kho)
- Hỗ trợ Quản lý kho: quản lý ,sắp xếp, kiểm tra, giám sát hàng hóa và nhân sự kho.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu Cầu Nam
- Độ tuổi : Dưới 35
- Kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí Kế Toán Kho
- Có kiến thức, nghiệp vụ vững vàng
- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8 - 12 Triệu (Thỏa thuận dựa theo năng lực ứng viên)
- Được tham gia BHXH,BHYT, BHTN theo quy định
- Thưởng các ngày lễ tết, Thưởng lương tháng 13
- Chế độ nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

