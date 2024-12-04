Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 524 Minh khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Nhận đơn hàng từ (Dịch vụ khách hành)
- Sửa đơn hàng trên phần mềm Asorf và WMS.
- Phải làm những thao tác trong quy trình kho như: pick hàng, nhập hàng, kiểm kê, đối chiếu chứng từ nhập, xuất (những công việc này thao tác ở hiện trường kho)
- Hỗ trợ Quản lý kho: quản lý ,sắp xếp, kiểm tra, giám sát hàng hóa và nhân sự kho.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu Cầu Nam
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 8 - 12 Triệu (Thỏa thuận dựa theo năng lực ứng viên)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG
