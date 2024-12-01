Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MASU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MASU
- Hà Nội: Thanh Trì, Huyện Thường Tín
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Căn cứ vào xuất - nhập phát sinh thực tế tại kho, kiểm tra - đối chiếu - cập nhật số liệu, hạch toán theo yêu cầu Quản lý
Phối hợp cùng với bộ phận Kho kiểm kê hàng hóa cuối ngày/theo định kỳ; cung cấp số liệu hàng tồn kho chuẩn xác, đảm bảo không sai lệch giữa thực tế và sổ sách
Theo dõi tình trạng hàng hóa hư hỏng, lỗi; đề xuất xử lý kịp thời
Cập nhật; theo dõi; hạch toán và đối chiếu thông tin các đơn hàng cùng bộ phận Kho Vận
Kiểm soát và hạch toán các nghiệp vụ kế toán theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo kỹ năng Words, Excel
Kỹ năng tổng hợp, phân tích và lập báo cáo
Kỹ năng quản lý hồ sơ, tổ chức sắp xếp và lưu giữ
Nhanh nhẹn, am hiểu sổ sách
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MASU Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 1 tháng
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, lương thưởng, nghỉ phép năm, nghỉ Tết lễ,...);
Được làm việc trong môi trường thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MASU
