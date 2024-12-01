Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MASU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Trì, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Căn cứ vào xuất - nhập phát sinh thực tế tại kho, kiểm tra - đối chiếu - cập nhật số liệu, hạch toán theo yêu cầu Quản lý

Phối hợp cùng với bộ phận Kho kiểm kê hàng hóa cuối ngày/theo định kỳ; cung cấp số liệu hàng tồn kho chuẩn xác, đảm bảo không sai lệch giữa thực tế và sổ sách

Theo dõi tình trạng hàng hóa hư hỏng, lỗi; đề xuất xử lý kịp thời

Cập nhật; theo dõi; hạch toán và đối chiếu thông tin các đơn hàng cùng bộ phận Kho Vận

Kiểm soát và hạch toán các nghiệp vụ kế toán theo yêu cầu của cấp trên

Những Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần biết nghiệp vụ kế toán cơ bản, tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán và các ngành khác liên quan

Thành thạo kỹ năng Words, Excel

Kỹ năng tổng hợp, phân tích và lập báo cáo

Kỹ năng quản lý hồ sơ, tổ chức sắp xếp và lưu giữ

Nhanh nhẹn, am hiểu sổ sách

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MASU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 10 - 15 triệu (thỏa thuận khi phỏng vấn)

Thử việc 1 tháng

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, lương thưởng, nghỉ phép năm, nghỉ Tết lễ,...);

Được làm việc trong môi trường thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MASU

