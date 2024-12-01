Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MASU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MASU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MASU
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MASU

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MASU

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Trì, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Căn cứ vào xuất - nhập phát sinh thực tế tại kho, kiểm tra - đối chiếu - cập nhật số liệu, hạch toán theo yêu cầu Quản lý
Phối hợp cùng với bộ phận Kho kiểm kê hàng hóa cuối ngày/theo định kỳ; cung cấp số liệu hàng tồn kho chuẩn xác, đảm bảo không sai lệch giữa thực tế và sổ sách
Theo dõi tình trạng hàng hóa hư hỏng, lỗi; đề xuất xử lý kịp thời
Cập nhật; theo dõi; hạch toán và đối chiếu thông tin các đơn hàng cùng bộ phận Kho Vận
Kiểm soát và hạch toán các nghiệp vụ kế toán theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần biết nghiệp vụ kế toán cơ bản, tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán và các ngành khác liên quan
Thành thạo kỹ năng Words, Excel
Kỹ năng tổng hợp, phân tích và lập báo cáo
Kỹ năng quản lý hồ sơ, tổ chức sắp xếp và lưu giữ
Nhanh nhẹn, am hiểu sổ sách

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MASU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 10 - 15 triệu (thỏa thuận khi phỏng vấn)
Thử việc 1 tháng
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, lương thưởng, nghỉ phép năm, nghỉ Tết lễ,...);
Được làm việc trong môi trường thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MASU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MASU

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MASU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Xóm Dưởng 1, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

