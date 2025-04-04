Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM

Kế toán ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 44, Ngõ 70, Phố Hưng Thịnh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Theo dõi biến động tăng của tài khoản tiền gửi ngân hàng hạch toán lên phần mềm;
Thanh toán các chi phí phát sinh hàng ngày theo đề xuất được duyệt;
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh tăng, giảm tiền gửi ngân hàng;
Phối hợp với Kế toán trưởng lập hồ sơ, thủ tục liên quan tới Ngân hàng;
Theo dõi hạch toán các phát sinh thu chi tiền mặt;
Lập báo cáo quỹ tiền mặt;
Lập đơn đặt hàng NCC theo đề xuất;
Theo dõi tiến độ đơn hàng để phối hợp giao hàng;
Hạch toán nhập kho NVL, ghi nhận công nợ phải trả NCC;
Tổng hợp chứng từ, lập báo cáo kế hoạch thanh toán;
Đối chiếu công nợ với NCC;
Theo dõi hợp đồng, phụ lục hợp đồng và xử lý các vấn đề phát sinh với NCC;
Các công việc theo sự phân công của BGĐ và KTT

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 24 - 35 tuổi;
Giới tính: Nữ
Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm;
:
Sử dụng thành thạo Excel, Google sheet;
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc.
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 12 triệu (Có thể thỏa thuận theo năng lực);
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao;
Được tham gia các hoạt động nội bộ gắn kết nhân sự công ty: liên hoan/tháng, du lịch 1 lần/ năm, sự kiện Ngày hội gia đình, Đại tiệc tất niên công ty, Sinh nhật Quý, Noel,...
Được tham gia các chương trình đào tạo: theo chuyên môn và khoá các khóa học kỹ năng;
Được sếp hỗ trợ, chia sẻ không giới hạn kiến thức, ghi nhận thường xuyên trao cơ hội;
Hưởng các chế độ phúc lợi, phép năm, BHXH;
Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và quy chế của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô N15D khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

