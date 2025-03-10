Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM TƯỜNG NGUYÊN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM TƯỜNG NGUYÊN
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- 35
- Lê Thánh Tông
- Võ Cường
- TP Bắc Ninh., Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
-Giao dịch ngân hàng
- Quản lý, theo dõi hợp đồng mua bán, HĐ thi công....
- Xuất hoá đơn
- Tập hợp chứng từ hợp lý hợp lệ....
- Làm các phiếu yêu cầu nội bộ.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ
- Có kinh nghiệm 2-3 năm
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
- Có kinh nghiệm về mảng xây dựng.
- Có kinh nghiệm 2-3 năm
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
- Có kinh nghiệm về mảng xây dựng.
Tại CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM TƯỜNG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực, trong khoảng từ 10-15 triệu VNĐ
Làm việc trong thành phố bắc ninh
Đóng BH & trả lương đúng định kỳ
Ăn trưa miễn phí.
Môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Làm việc trong thành phố bắc ninh
Đóng BH & trả lương đúng định kỳ
Ăn trưa miễn phí.
Môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM TƯỜNG NGUYÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI