Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM TƯỜNG NGUYÊN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - 35 - Lê Thánh Tông - Võ Cường - TP Bắc Ninh., Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Giao dịch ngân hàng

- Quản lý, theo dõi hợp đồng mua bán, HĐ thi công....

- Xuất hoá đơn

- Tập hợp chứng từ hợp lý hợp lệ....

- Làm các phiếu yêu cầu nội bộ.

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ

- Có kinh nghiệm 2-3 năm

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

- Có kinh nghiệm về mảng xây dựng.

Tại CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM TƯỜNG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực, trong khoảng từ 10-15 triệu VNĐ

Làm việc trong thành phố bắc ninh

Đóng BH & trả lương đúng định kỳ

Ăn trưa miễn phí.

Môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM TƯỜNG NGUYÊN

