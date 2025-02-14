Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Wintech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Wintech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Wintech Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Công Ty TNHH Wintech Việt Nam

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Wintech Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

+ Lập báo cáo doanh thu theo ngày, tháng, quý.
+ Theo dõi chi tiết công nợ của khách hàng.
+ In đơn hàng
+ Lập phiếu thu - chi, chứng từ xuất - nhập kho
+ Theo dõi hàng xuất - nhập về kho
+ Được hướng dẫn làm báo các tháng, BCTC
Thời gian làm việc: sáng 8h-12h, chiều 13h30-17h30, nghỉ Chủ Nhật

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).
Mong muốn làm việc và găn bó lâu dài.
Trung thực, nhanh nhẹn, giao tiếp và xử lý tình huống tốt, có năng lực nghiệp vụ kế toán.

Tại Công Ty TNHH Wintech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 8.000.000đ - 10.000.000 đ
- Thưởng Quý theo hiệu quả công việc, lương tháng 13, ngày sinh nhật, ...
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH
- Phụ cấp ăn trưa tại công ty
- Du lịch nghỉ mát cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Wintech Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Wintech Việt Nam

Công Ty TNHH Wintech Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 254 Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

