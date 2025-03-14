Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN G&P - MAMA SỮA NON làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Tiên Sơn, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp

Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định

Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê số liệu tại công ty

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

Nam/nữ tốt nghiệp Đại học trở lên lên chuyên ngành Kế toán.

Có từ 01 năm kinh nghiệm trở lên làm kế toán tổng hợp

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (Các phần mềm kế toán).

Ưu tiên ứng viên đã từng làm công ty sản xuất dược, thực phẩm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G&P - MAMA SỮA NON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 13.000.000đ/tháng

Thử việc 2 tháng

Thưởng và các chế độ đãi ngộ theo luật lao động và theo quy định Công ty.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến trong quá trình làm việc

Nghỉ lễ, Tết theo luật lao động Việt Nam

Được tập huấn, đào tạo theo yêu cầu công việc

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G&P - MAMA SỮA NON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.