Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN G&P - MAMA SỮA NON làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G&P - MAMA SỮA NON
- Bắc Ninh: KCN Tiên Sơn, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định
Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê số liệu tại công ty
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 01 năm kinh nghiệm trở lên làm kế toán tổng hợp
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
Sử dụng máy vi tính thành thạo (Các phần mềm kế toán).
Ưu tiên ứng viên đã từng làm công ty sản xuất dược, thực phẩm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G&P - MAMA SỮA NON Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng
Thưởng và các chế độ đãi ngộ theo luật lao động và theo quy định Công ty.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến trong quá trình làm việc
Nghỉ lễ, Tết theo luật lao động Việt Nam
Được tập huấn, đào tạo theo yêu cầu công việc
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Du lịch hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G&P - MAMA SỮA NON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI