Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Liền kề 22no09, TDP Hoàng Văn Thụ, 16 - 17 - 18B Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Theo dõi, nhập dữ liệu doanh số lên báo cáo chung hàng ngày

- Đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp, theo dõi và quản lý công nợ phải trả hàng tháng.

- Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ

- Hỗ trợ kiểm tra, nhập liệu vào phần mềm kế toán

- Thực hiện các nghiệp vụ theo phân công của quản lý trực tiếp

- Báo cáo công việc định kỳ theo thời gian cụ thể

(Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn)

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, ham học hỏi, định hướng gắn bó lâu dài

- Kinh nghiệm làm việc: Từ 1-2 năm trở lên tại vị trí tương đương.

- Kỹ năng sử dụng Excel, các phần mềm kế toán từ mức khá trở lên

- Khả năng phân tích, tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo tốt, thi hành nhiệm vụ đúng quy định công ty.

- Kỹ năng tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ được phân công

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ, quy trình kinh doanh trong công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTD Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được tham gia đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

+ Nâng lương theo trình độ và trách nhiệm với công việc

+ Chế độ thưởng: Lễ, Tết, Lương tháng 13

+ Được học hỏi và mở rộng kinh nghiệm làm việc,...

+ Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sếp có tâm và sẵn sàng training công việc,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.