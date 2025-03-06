Tuyển Kế toán nội bộ Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders
- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
VỀ CHÚNG TÔI
HBR Holdings tự hào là hệ sinh thái giáo dục hàng đầu với các đơn vị thành viên như Langmaster, IELTS LangGo, Trường Doanh nhân HBR, BingGo Leaders và nhiều dự án đào tạo khác. Trải qua 15 năm phát triển, HBR Holdings không ngừng đổi mới, sáng tạo, mang đến môi trường học tập và làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.
Với tầm nhìn trở thành tập đoàn giáo dục uy tín hàng đầu Việt Nam, chúng tôi luôn tìm kiếm những nhân sự tận tâm, chuyên nghiệp và sẵn sàng bứt phá, cùng xây dựng và phát triển hệ thống vận hành ngày càng hiệu quả hơn.
Hiện tại, chúng tôi đang cần tuyển Chuyên viên Kế toán Nội bộ để tham gia vào đội ngũ tài chính – kế toán, giúp tối ưu công tác quản lý và vận hành tài chính của tập đoàn.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Kiểm soát và quản lý thu chi nội bộ theo quy định của công ty.
Hạch toán kế toán, xử lý chứng từ, nhập liệu vào phần mềm kế toán.
Theo dõi công nợ, tạm ứng, đối chiếu số liệu phải thu – phải trả.
Kiểm tra, xử lý hồ sơ thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng từ các phòng ban.
Đối chiếu, thống kê doanh thu hàng tháng, đảm bảo số liệu chính xác.
Lập báo cáo tài chính nội bộ, báo cáo hiệu quả kinh doanh, hỗ trợ phân tích số liệu.
Hỗ trợ công tác tính lương nội bộ cho các bộ phận liên quan.
Lưu trữ hồ sơ kế toán, chứng từ khoa học, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính:
Độ tuổi: 22 – 28 tuổi
Độ tuổi:
Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc liên quan.
Trình độ:
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.
Kinh nghiệm:
Kỹ năng tin học: Thành thạo MS Excel, Word, PowerPoint, phần mềm kế toán MISA.
Kỹ năng tin học:
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có khả năng phân tích và xử lý số liệu tốt.
Chủ động, có trách nhiệm, sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ tại doanh nghiệp giáo dục.
Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng:
Phụ cấp: 42.000 VNĐ/ngày
Phụ cấp:
Thời gian làm việc: Thứ 2 – sáng thứ 7 (8h30 – 17h30, nghỉ trưa 12h00 – 13h30)
Thời gian làm việc:
Thưởng tháng 13, thưởng hiệu suất theo quy định công ty
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, chế độ khám sức khỏe định kỳ
12 ngày nghỉ phép/năm, nghỉ lễ theo lịch quốc gia
Đào tạo chuyên môn nội bộ, hỗ trợ học phí các khóa học tại LangGo, BingGo Leaders, Trường Doanh nhân HBR
Team building, du lịch, Year End Party, các sự kiện nội bộ gắn kết nhân sự
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
