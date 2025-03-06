Tuyển Kế toán nội bộ Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

VỀ CHÚNG TÔI

HBR Holdings tự hào là hệ sinh thái giáo dục hàng đầu với các đơn vị thành viên như Langmaster, IELTS LangGo, Trường Doanh nhân HBR, BingGo Leaders và nhiều dự án đào tạo khác. Trải qua 15 năm phát triển, HBR Holdings không ngừng đổi mới, sáng tạo, mang đến môi trường học tập và làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.

Langmaster, IELTS LangGo, Trường Doanh nhân HBR, BingGo Leaders

15 năm phát triển

Với tầm nhìn trở thành tập đoàn giáo dục uy tín hàng đầu Việt Nam, chúng tôi luôn tìm kiếm những nhân sự tận tâm, chuyên nghiệp và sẵn sàng bứt phá, cùng xây dựng và phát triển hệ thống vận hành ngày càng hiệu quả hơn.

tập đoàn giáo dục uy tín

tận tâm, chuyên nghiệp và sẵn sàng bứt phá

Hiện tại, chúng tôi đang cần tuyển Chuyên viên Kế toán Nội bộ để tham gia vào đội ngũ tài chính – kế toán, giúp tối ưu công tác quản lý và vận hành tài chính của tập đoàn.

Chuyên viên Kế toán Nội bộ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm soát và quản lý thu chi nội bộ theo quy định của công ty.

Kiểm soát và quản lý thu chi nội bộ

Hạch toán kế toán, xử lý chứng từ, nhập liệu vào phần mềm kế toán.

Hạch toán kế toán, xử lý chứng từ

Theo dõi công nợ, tạm ứng, đối chiếu số liệu phải thu – phải trả.

Theo dõi công nợ

Kiểm tra, xử lý hồ sơ thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng từ các phòng ban.

Kiểm tra, xử lý hồ sơ thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng

Đối chiếu, thống kê doanh thu hàng tháng, đảm bảo số liệu chính xác.

Đối chiếu, thống kê doanh thu hàng tháng

Lập báo cáo tài chính nội bộ, báo cáo hiệu quả kinh doanh, hỗ trợ phân tích số liệu.

Lập báo cáo tài chính nội bộ, báo cáo hiệu quả kinh doanh

Hỗ trợ công tác tính lương nội bộ cho các bộ phận liên quan.

Hỗ trợ công tác tính lương nội bộ

Lưu trữ hồ sơ kế toán, chứng từ khoa học, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Lưu trữ hồ sơ kế toán, chứng từ khoa học

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Giới tính:

Độ tuổi: 22 – 28 tuổi

Độ tuổi:

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc liên quan.

Trình độ:

Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 2 năm

Kỹ năng tin học: Thành thạo MS Excel, Word, PowerPoint, phần mềm kế toán MISA.

Kỹ năng tin học:

MS Excel, Word, PowerPoint

MISA

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có khả năng phân tích và xử lý số liệu tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực

Chủ động, có trách nhiệm, sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân.

Chủ động, có trách nhiệm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ tại doanh nghiệp giáo dục.

kinh nghiệm làm kế toán nội bộ tại doanh nghiệp giáo dục

Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9.000.000 – 13.000.000 VNĐ/tháng

Lương cứng:

Phụ cấp: 42.000 VNĐ/ngày

Phụ cấp:

Thời gian làm việc: Thứ 2 – sáng thứ 7 (8h30 – 17h30, nghỉ trưa 12h00 – 13h30)

Thời gian làm việc:

Thưởng tháng 13, thưởng hiệu suất theo quy định công ty

Thưởng tháng 13

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, chế độ khám sức khỏe định kỳ

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT

12 ngày nghỉ phép/năm, nghỉ lễ theo lịch quốc gia

12 ngày nghỉ phép/năm

Đào tạo chuyên môn nội bộ, hỗ trợ học phí các khóa học tại LangGo, BingGo Leaders, Trường Doanh nhân HBR

Đào tạo chuyên môn nội bộ

LangGo, BingGo Leaders, Trường Doanh nhân HBR

Team building, du lịch, Year End Party, các sự kiện nội bộ gắn kết nhân sự

Team building, du lịch, Year End Party

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin