Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phong Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phong Sơn
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phong Sơn

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phong Sơn

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Kiểm soát, đối chiếu các khoản thanh toán.
- Kiểm soát theo định mức xuất nhập hàng hóa
- Chấm công, tính lương.
- Xử lý công nợ với nhà cung cấp
- Lên khối lượng quyết toán và phối hợp kinh doanh thu hồi công nợ
- Xử lý các công việc giấy tờ chung công ty và bộ phận kế toán
- Phối hợp với các phòng ban để tổ chức,thực hiện các công việc theo quy định Công ty.
- Chi tiết hơn nữa được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương
- Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, cầu tiến và ý thức kỷ luật tốt.
- Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt.
- Ưu tiên các ứng viên mong muốn tìm công việc gắn bó lâu dài.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phong Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ (8tr – 9tr) Tùy theo khả năng làm việc có thể tăng cao
- Lương trả đầy đủ, đúng hẹn.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
- Được tham gia các khóa đào tạo từ cơ bản đến nâng cao về kiến thức và các kỹ năng trong công việc chuyên môn.
- Thưởng doanh thu, thưởng cá nhân, sinh nhật, tháng lương 13, các ngày lễ, tết theo quy định và các sự kiện đặc biệt của Công ty…
- Được kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư hàng năm.
- Có các chế độ tặng quà như ngày gia đình, tết thiếu nhi, trung thu, ngày 8/3, lễ tết, trợ cấp riêng khi kết hôn, sinh con, gia đình có người ốm....
- Tham gia BHXH
- Nghỉ 12 ngày phép/năm.
- Đi du lịch trong và ngoài nước, du xuân hàng năm, picnic theo quý.
- Công ty hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phong Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phong Sơn

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phong Sơn

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 18 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

