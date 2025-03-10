Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Đơn nguyên 2, KTX Mỹ Đình, Hàm Nghi,Hà Nội

Kế toán nội bộ

Hạch toán chứng từ thu chi nội bộ vào phần mềm kế toán Misa.

Theo dõi doanh thu chi phí và lợi nhuận theo từng dự án đào tạo.

Thực hiện tính toán tiền lương cho CBNV Công ty và giáo viên.

Hỗ trợ tính BHXH hỗ trợ kế toán Thuế thực hiện thủ tục tờ khai thuế TNCN.

Lưu trữ hồ sơ kế toán, theo nội bộ và hỗ trợ Kế toán Thuế lưu trữ hồ sơ.

Thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt, tồn kho định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc.

Theo dõi định kỳ cấp phát vật tư nguyên vật liệu cho các lớp đào tạo.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam/Nữ

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính,...

Am hiểu các quy phạm pháp luật liên quan đến kế toán tài chính, chế độ kế toán, các chuẩn mực kế toán, luật thuế GTGT, TNDN, TNCN,..

Phần mềm kế toán liên quan (Fast, Misa,...), tin học văn phòng (đặc biệt là Excel).

Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá, kiểm tra.

Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề

Khả năng tổ chức, sắp xếp và triển khai kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Cẩn thận, trung thực, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có ý thức chấp hành pháp luật.

Quyền Lợi

Được đào tạo kế toán

Mức lương: 8-12 triệu/Tháng hoặc theo năng lực thỏa thuận khi phỏng vấn.

Mỗi tháng được nghỉ hưởng lương 0.5 ngày thứ 7.

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH; Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.

Du lịch nghỉ mát hàng năm.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

