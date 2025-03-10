Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Đơn nguyên 2, KTX Mỹ Đình, Hàm Nghi,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hạch toán chứng từ thu chi nội bộ vào phần mềm kế toán Misa.
Theo dõi doanh thu chi phí và lợi nhuận theo từng dự án đào tạo.
Thực hiện tính toán tiền lương cho CBNV Công ty và giáo viên.
Hỗ trợ tính BHXH hỗ trợ kế toán Thuế thực hiện thủ tục tờ khai thuế TNCN.
Lưu trữ hồ sơ kế toán, theo nội bộ và hỗ trợ Kế toán Thuế lưu trữ hồ sơ.
Thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt, tồn kho định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc.
Theo dõi định kỳ cấp phát vật tư nguyên vật liệu cho các lớp đào tạo.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính,...
Am hiểu các quy phạm pháp luật liên quan đến kế toán tài chính, chế độ kế toán, các chuẩn mực kế toán, luật thuế GTGT, TNDN, TNCN,..
Phần mềm kế toán liên quan (Fast, Misa,...), tin học văn phòng (đặc biệt là Excel).
Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá, kiểm tra.
Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề
Khả năng tổ chức, sắp xếp và triển khai kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Cẩn thận, trung thực, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có ý thức chấp hành pháp luật.

Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kế toán
Mức lương: 8-12 triệu/Tháng hoặc theo năng lực thỏa thuận khi phỏng vấn.
Mỗi tháng được nghỉ hưởng lương 0.5 ngày thứ 7.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH; Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.
Du lịch nghỉ mát hàng năm.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

