Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 3M GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 3M GROUP
- Hà Nội: 477 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Ghi nhận, kiểm soát và đối soát các hoạt động liên quan đến doanh thu bán hàng
Theo dõi công nợ, thu chi nội bộ, quản lý dòng tiền
Theo dõi công nợ xưởng và công nợ đóng hàng
Tổng hợp báo cáo doanh thu/chi phí định kỳ (tuần/tháng/năm)
Phối hợp với các phòng ban khác để đối chiếu số liệu, hỗ trợ công tác kiểm tra – đối soát định kỳ
Hỗ trợ lập các báo cáo tài chính nội bộ định kỳ như: báo cáo thu chi, dòng tiền, chi phí theo bộ phận
Các công việc phát sinh khác theo trưởng phòng giao
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về các phần mềm kế toán cơ bản
Hiểu quy định về Pháp luật hiện hành
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 3M GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng các ngày lễ Tết
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch cùng công ty hằng năm
Quà tặng sinh nhật, lễ Tết, các dịp đặc biệt trong năm
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định nhà nước ngay sau khi ký hợp đồng chính thức
Thời gian làm việc: 08h00 - 17h15 (nghỉ trưa từ 12h - 13h15) từ Thứ 2 đến hết thứ 7 (thứ 7 làm việc cách tuần)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 3M GROUP
