Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 3M GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 477 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Ghi nhận, kiểm soát và đối soát các hoạt động liên quan đến doanh thu bán hàng

Theo dõi công nợ, thu chi nội bộ, quản lý dòng tiền

Theo dõi công nợ xưởng và công nợ đóng hàng

Tổng hợp báo cáo doanh thu/chi phí định kỳ (tuần/tháng/năm)

Phối hợp với các phòng ban khác để đối chiếu số liệu, hỗ trợ công tác kiểm tra – đối soát định kỳ

Hỗ trợ lập các báo cáo tài chính nội bộ định kỳ như: báo cáo thu chi, dòng tiền, chi phí theo bộ phận

Các công việc phát sinh khác theo trưởng phòng giao

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu rõ nguyên tắc kế toán chi phí

Hiểu biết về các phần mềm kế toán cơ bản

Hiểu quy định về Pháp luật hiện hành

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 3M GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ

Thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng các ngày lễ Tết

Nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch cùng công ty hằng năm

Quà tặng sinh nhật, lễ Tết, các dịp đặc biệt trong năm

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định nhà nước ngay sau khi ký hợp đồng chính thức

Thời gian làm việc: 08h00 - 17h15 (nghỉ trưa từ 12h - 13h15) từ Thứ 2 đến hết thứ 7 (thứ 7 làm việc cách tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 3M GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.