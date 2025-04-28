Tuyển Kế toán nội bộ Hộ Kinh Doanh Lê Vân Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 93 Đại Linh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Ghi nhận và xử lý các nghiệp vụ kế toán: mua – bán, thu – chi, công nợ, tài sản, chi phí, lương.

Kiểm tra, nhập liệu chứng từ vào phần mềm kế toán.

Theo dõi công nợ, lập biên bản đối chiếu định kỳ.

Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính.

Hỗ trợ cung cấp số liệu cho kiểm toán, thanh tra, quyết toán thuế.

Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, 25–35 tuổi.

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Kinh nghiệm 1–3 năm ở vị trí tương đương.

Thành thạo Word, Excel; hiểu luật kế toán, thuế.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, chịu được áp lực.

Tại Hộ Kinh Doanh Lê Vân Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8–14 triệu/tháng.

Chiết khấu đến 60% khi mua sản phẩm công ty.

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Thử việc 1 tháng, nhận 85% lương.

Nghỉ lễ, tết theo quy định.

Cung cấp thiết bị phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Lê Vân Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin