Tuyển Kế toán nội bộ Hộ Kinh Doanh Lê Vân Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Hộ Kinh Doanh Lê Vân Anh
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
Hộ Kinh Doanh Lê Vân Anh

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Hộ Kinh Doanh Lê Vân Anh

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 93 Đại Linh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Ghi nhận và xử lý các nghiệp vụ kế toán: mua – bán, thu – chi, công nợ, tài sản, chi phí, lương.
Kiểm tra, nhập liệu chứng từ vào phần mềm kế toán.
Theo dõi công nợ, lập biên bản đối chiếu định kỳ.
Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính.
Hỗ trợ cung cấp số liệu cho kiểm toán, thanh tra, quyết toán thuế.
Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, 25–35 tuổi.
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Kinh nghiệm 1–3 năm ở vị trí tương đương.
Thành thạo Word, Excel; hiểu luật kế toán, thuế.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, chịu được áp lực.

Tại Hộ Kinh Doanh Lê Vân Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8–14 triệu/tháng.
Chiết khấu đến 60% khi mua sản phẩm công ty.
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Thử việc 1 tháng, nhận 85% lương.
Nghỉ lễ, tết theo quy định.
Cung cấp thiết bị phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Lê Vân Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Lê Vân Anh

Hộ Kinh Doanh Lê Vân Anh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 11 ngõ 69 Đại Linh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

