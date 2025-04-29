Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Nevigroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty TNHH Nevigroup
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty TNHH Nevigroup

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Nevigroup

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 số 8 ngõ 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Kiểm tra định khoản kế toán và đối chiếu số liệu chi tiết giữa các phần hành.
Hạch toán đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán MISA.
Theo dõi, đối chiếu và kiểm soát công nợ phải thu, phải trả và công nợ nội bộ với nhân viên.
Quản lý và theo dõi tình hình nhập – xuất – tồn kho định kỳ, đảm bảo dữ liệu khớp với thực tế.
Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng, đảm bảo đúng thời gian và đúng quy định pháp luật.
Soạn thảo và lưu trữ hợp đồng với nhà cung cấp, khách hàng khi phát sinh.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ (tháng, quý, năm), báo cáo quản trị theo yêu cầu từ cấp trên.
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi 28-35.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Kinh tế, Thương mại hoặc các ngành liên quan.
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA, Excel, Google sheet.
Nắm vững nghiệp vụ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật liên quan đến thuế.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong môi trường bán lẻ hoặc các công ty hoạt động lĩnh vực thương mại điện tử.
Tư duy logic, cẩn trọng, chi tiết, có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng tự tổ chức công việc tốt.

Tại Công ty TNHH Nevigroup Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 12 – 18 triệu/tháng.
Nghỉ 01 ngày Thứ 7 trong tháng.
Môi trường làm việc trẻ – năng động – tử tế, với tầm nhìn, sứ mệnh và triết lý kinh doanh rõ ràng.
Lộ trình phát triển nghề nghiệp minh bạch, phù hợp với định hướng của từng cá nhân trong môi trường start-up nhiều cơ hội thử thách.
Chế độ phúc lợi đầy đủ: nghỉ phép năm, nghỉ lễ/Tết, hiếu – hỉ – sinh nhật, BHXH – BHYT – BHTN, team building định kỳ, các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm.
Phụ cấp nuôi con dưới 12 tháng tuổi: Áp dụng cho nhân sự có thâm niên >3 năm, được hỗ trợ 200.000 VNĐ/tháng/con tiền bỉm sữa.
\"Của hồi môn nghỉ việc\" 5.000.000 VNĐ dành cho nhân sự làm việc >3 năm khi nghỉ việc vì bất kỳ lý do gì.
Chính sách nhân văn đặc biệt: Nhân sự có thời gian làm việc >5 năm, nếu không may qua đời, công ty sẽ hỗ trợ một phần chi phí nuôi dưỡng con cái đến năm 18 tuổi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nevigroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nevigroup

Công ty TNHH Nevigroup

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà công nghệ AC, Lô A1A, Cụm sản xuất TTCN và CNN, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

