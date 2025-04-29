Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HÀ NỘI 79 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HÀ NỘI 79
- Hà Nội: Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Kiểm soát hồ sơ thanh toán. Lập phiếu thu chi. Theo dõi và lập báo cáo thu chi định kỳ.
Giao dịch chứng từ ngân hàng.
Kiểm tra và thực hiện việc lưu trữ sổ sách, chứng từ, lưu trữ file dữ liệu... hàng tháng, quý, năm.
Thực hiện kê khai thuế, làm hồ sơ giao dịch với ngân hàng (Nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Nếu có kinh nghiệm về thuế và làm hồ sơ ngân hàng khi trao đổi phỏng vấn sẽ là điểm cộng deal mức lương cao hơn.
Hỗ trợ Phòng HCNS theo yêu cầu
Triển khai các công việc khác do Quản lý trực tiếp phân công phù hợp với chuyên môn.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 22-26
Có kinh nghiệm 06 tháng liên quan đến công việc kế toán
Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm kế toán
Mong muốn làm việc và gắn bó lâu dài với công ty
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HÀ NỘI 79 Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Được đào tạo nếu có mong muốn học hỏi
Du lịch, nghỉ mát, tham gia các sự kiện của Công ty
Được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty và Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HÀ NỘI 79
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
