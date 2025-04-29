Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HÀ NỘI 79 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Kiểm soát hồ sơ thanh toán. Lập phiếu thu chi. Theo dõi và lập báo cáo thu chi định kỳ.

Giao dịch chứng từ ngân hàng.

Kiểm tra và thực hiện việc lưu trữ sổ sách, chứng từ, lưu trữ file dữ liệu... hàng tháng, quý, năm.

Thực hiện kê khai thuế, làm hồ sơ giao dịch với ngân hàng (Nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Nếu có kinh nghiệm về thuế và làm hồ sơ ngân hàng khi trao đổi phỏng vấn sẽ là điểm cộng deal mức lương cao hơn.

Hỗ trợ Phòng HCNS theo yêu cầu

Triển khai các công việc khác do Quản lý trực tiếp phân công phù hợp với chuyên môn.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Trình độ Cao đẳng, Đại học trở lên các ngành Kế toán, Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành liên quan khác

Độ tuổi: 22-26

Có kinh nghiệm 06 tháng liên quan đến công việc kế toán

Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm kế toán

Mong muốn làm việc và gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HÀ NỘI 79 Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Được đào tạo nếu có mong muốn học hỏi

Du lịch, nghỉ mát, tham gia các sự kiện của Công ty

Được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty và Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HÀ NỘI 79

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin