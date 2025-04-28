Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39B Xuân Diệu Quảng An Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ;

Theo dõi công nợ, liên hệ thu hồi, thanh toán các công nợ với khách hàng, nhân viên;

Thống kê và tổng hợp số liệu khi có yêu cầu;

Lập các phiếu thu, chi, kế toán, hóa đơn phát sinh hàng ngày;

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định;

Kiểm tra tính đúng đắn, lập bảng kê nộp Séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng;

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ và nộp ra ngân hàng;

Kiểm tra chứng từ ngân hàng, định khoản, vào máy các chứng từ ngân hàng.

Thực hiện công việc theo yêu cầu của kế toán trưởng.

Phụ trách toàn bộ mảng kế toán cho công ty con thuộc công ty Tân Long

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững chính sách, quy định của Nhà nước về Tài chính - kế toán doanh nghiệp;

Có kinh nghiệm 2-3 năm làm việc ở vị trí tương đương

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán. Khả năng phân tích, tổng hợp và lập các loại Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế, Báo cáo nội bộ,...

Tại CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty;

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Chế độ đãi ngộ tốt, được hưởng phụ cấp, phúc lợi, liên hoan.

Du lịch hang năm trong và ngoài nước

Lương tháng 13,14, thưởng các ngày lễ tết…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.