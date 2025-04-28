Tuyển Kế toán nội bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam
Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 31, Keangnam Landmark 72, Lô E6, Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Được trainning thêm về kiến thức kế toán,
Theo dõi hoạt động lưu trữ hồ sơ, sổ sách hóa đơn theo đúng quy định,
Hỗ trợ các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên: Báo cáo ngân sách, báo cáo dòng tiền...
Hỗ trợ kiểm tra hồ sơ thanh toán, lệnh thanh toán của công ty.
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán,
Thành thạo excel,
Tính cách chăm chỉ, cẩn thận, ham học hỏi.
Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Review lương: 2 lần/ năm; Thưởng: 2 lần/ năm; Thưởng doanh thu dự án theo quý,
12 ngày nghỉ phép, 3 ngày nghỉ hè và 4 đến 5 ngày nghỉ có lương của riêng công ty/ năm,
Tham gia hoạt động câu lạc bộ: Bóng bàn, bơi, bóng đá, đọc sách, E-sports (PES, AOE, CS, LOL)...
Được tôn vinh nhân viên xuất sắc hàng tháng/ quý/ năm,
Mỗi tháng sẽ có ít nhất một sự kiện dành cho nhân viên,
Được tham gia 6 lần teambuilding trong 1 năm (theo dự án và theo section),
Được đào tạo thêm nghiệp vụ, công nghệ mới và ngoại ngữ giao tiếp,
Hỗ trợ thi chứng chỉ năng lực chuyên môn,
Chế độ làm việc hybrid (5 ngày remote/ tháng).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
