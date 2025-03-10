Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XUẤT - NHẬP KHẨU ALAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 2A / 914 Trường Định, Phường Giáp Bát,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực kế toán và đặc thù của Công ty trên Phần mềm Misa.

- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ kế toán.

- Giám sát, quản lý chặt chẽ các khoản công nợ của khách hàng, Nhà cung cấp.

- Thống kê tổng hợp và giải trình số liệu kế toán theo yêu cầu của cấp trên

- Lưu trữ dữ liệu kế toán, quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.

- Hằng ngày hạch toán các phát sinh nội bộ, sắp xếp chứng từ khoa học

- Theo dõi xuất nhập tồn của hàng hoá , vật tư vật liệu

- Chấm công, tính lương nhân viên

- Cuối tháng lên BCTC, BC KQHĐKD nội bộ , gửi hồ sơ cho bên làm kế toán thuế

- Soạn thảo, lưu trữ hợp đồng với các khách hàng, Nhà cung cấp.

- Lấy báo giá từ các NCC, forwader và so sánh báo giá gửi ban giám đốc

- Nộp, rút tiền, xử lý các nghiệp vụ với Ngân hàng.

- Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, Không giới hạn độ tuổi

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

- Có kinh nghiệm kế toán tổng hợp từ 1-2 năm trở lên hoặc chưa có kinh nghiệm được đào tạo (Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm công tác kế toán nội bộ tại các Công ty Xuất nhập khẩu).

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, nắm bắt các quy định pháp luật về kế toán.

- Có tư duy logic tốt, có năng lực sắp xếp và xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được giao;

- Có khả năng tổng hợp và phân tích các loại báo cáo.

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán Misa)

- Khả năng chịu áp lực công việc tốt;

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT - NHẬP KHẨU ALAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 8-12 triệu

- Tháng lương thứ 13, Xét tăng lương nếu hiệu quả công việc tốt.

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ các ngày lễ tết theo quy định.

- Chế độ du lịch, nghỉ mát tối thiểu 1 lần / năm.

- Được đào tạo bài bản về công việc, sản phẩm và kỹ năng trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT - NHẬP KHẨU ALAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin