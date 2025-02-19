Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Ngọc Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ kế toán trên phần mềm kế toán MISA

- Thực hiện các giao dịch phân hệ kế toán: Thu, chi, nhập xuất, kho, tiền lương trên phần mềm kế toán

- Thực hiện các nghiệp vụ công nợ khách hàng

- Thực hiện nghiệp vụ kế toán vật tư của công ty

-Thực hiện các nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội cho nhân viên công ty

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ tuyển Nữ

- Có Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng (Word, excel) thành thạo là điều kiện bắt buộc

- Có kinh nghiệm về kế toán thuế là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Ngọc Ân Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hướng dẫn công việc cụ thể.

- Phần mềm kế toán được hướng dẫn, đào tạo

- Chế độ thu nhập ổn định

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7. Nghỉ chủ nhật. Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước

- Sau khi hết thời gian thử việc, được đóng các chế độ bảo hiểm đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ngọc Ân

