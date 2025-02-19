Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Ngọc Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Ngọc Ân
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 132 Lò Đúc,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ kế toán trên phần mềm kế toán MISA
- Thực hiện các giao dịch phân hệ kế toán: Thu, chi, nhập xuất, kho, tiền lương trên phần mềm kế toán
- Thực hiện các nghiệp vụ công nợ khách hàng
- Thực hiện nghiệp vụ kế toán vật tư của công ty
-Thực hiện các nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội cho nhân viên công ty
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chỉ tuyển Nữ
- Có Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng (Word, excel) thành thạo là điều kiện bắt buộc
- Có kinh nghiệm về kế toán thuế là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Ngọc Ân Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hướng dẫn công việc cụ thể.
- Phần mềm kế toán được hướng dẫn, đào tạo
- Chế độ thu nhập ổn định
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7. Nghỉ chủ nhật. Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước
- Sau khi hết thời gian thử việc, được đóng các chế độ bảo hiểm đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ngọc Ân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
