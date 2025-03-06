Tuyển Kế toán quản trị Công Ty TNHH Dệt Liên Châu làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

+ Lập báo cáo tài chính: Kế toán quản trị chịu trách nhiệm lập và phân tích các báo cáo tài chính định kỳ để hỗ trợ cho việc ra quyết định của ban điều hành.

+ Phân tích chi phí: Thực hiện phân tích chi phí để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp và đề xuất biện pháp tối ưu hóa chi phí.

+ Dự báo ngân sách: Xây dựng ngân sách hàng năm và dự báo tài chính cho các hoạt động của doanh nghiệp, từ đó theo dõi và điều chỉnh kế hoạch tài chính khi cần thiết.

+ Hỗ trợ ra quyết định: Cung cấp thông tin tài chính và phân tích cho lãnh đạo để giúp họ đưa ra quyết định chiến lược cho doanh nghiệp.

+ Quản lý tài sản: Theo dõi, quản lý và phân tích tình trạng tài sản của doanh nghiệp để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu và nguồn lực.

+ Đánh giá hiệu suất: Xác định các chỉ số hiệu suất chính (KPI) và đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận trong tổ chức.

+ Các công việc liên quan khác được giao

- Hoàn thành các công việc được giao để đạt mục tiêu phòng ban và mục tiêu chung của Công ty

- Báo cáo trực tiếp cho Kế toán trưởng;

- Báo cáo chung cho Giám đốc điều hành khi có yêu cầu.

Ngành nghề: Dệt may / Da giày / Thời trang, Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Bình Dương