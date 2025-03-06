Tuyển Kế toán quản trị Công Ty TNHH Dệt Liên Châu làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dệt Liên Châu
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công Ty TNHH Dệt Liên Châu

Kế toán quản trị

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán quản trị Tại Công Ty TNHH Dệt Liên Châu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Công Ty TNHH Dệt Liên Châu

- N4, Tân Vĩnh Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Lập báo cáo tài chính: Kế toán quản trị chịu trách nhiệm lập và phân tích các báo cáo tài chính định kỳ để hỗ trợ cho việc ra quyết định của ban điều hành.
+ Phân tích chi phí: Thực hiện phân tích chi phí để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp và đề xuất biện pháp tối ưu hóa chi phí.
+ Dự báo ngân sách: Xây dựng ngân sách hàng năm và dự báo tài chính cho các hoạt động của doanh nghiệp, từ đó theo dõi và điều chỉnh kế hoạch tài chính khi cần thiết.
+ Hỗ trợ ra quyết định: Cung cấp thông tin tài chính và phân tích cho lãnh đạo để giúp họ đưa ra quyết định chiến lược cho doanh nghiệp.
+ Quản lý tài sản: Theo dõi, quản lý và phân tích tình trạng tài sản của doanh nghiệp để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu và nguồn lực.
+ Đánh giá hiệu suất: Xác định các chỉ số hiệu suất chính (KPI) và đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận trong tổ chức.
+ Các công việc liên quan khác được giao
- Hoàn thành các công việc được giao để đạt mục tiêu phòng ban và mục tiêu chung của Công ty
- Báo cáo trực tiếp cho Kế toán trưởng;
- Báo cáo chung cho Giám đốc điều hành khi có yêu cầu.
Ngành nghề: Dệt may / Da giày / Thời trang, Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Dương

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hoàn thành các công việc được giao để đạt mục tiêu phòng ban và mục tiêu chung của Công ty
- Báo cáo trực tiếp cho Kế toán trưởng;
- Báo cáo chung cho Giám đốc điều hành khi có yêu cầu.

Tại Công Ty TNHH Dệt Liên Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dệt Liên Châu

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dệt Liên Châu

Công Ty TNHH Dệt Liên Châu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô CN7, Đường N5, KCN Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

