Tuyển Kế toán thanh toán VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậch Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 73 Hồ Hảo Hơn, Cô Giang, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

1.Tiếp nhận hóa đơn mua hàng cùng các chứng từ kèm theo và kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, hợp lệ:

- Hàng hóa có hóa đơn: Kiểm tra các nội dung trên hóa đơn..., kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn...., kiểm tra tính hợp lý để có thể ghi nhận chi phí (hóa đơn có tổng giá trị trên 20 triệu đồng bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng)..., kiểm tra các chứng từ kèm theo.

• Trường hợp hóa đơn sẽ xuất sau khi thanh toán, liên hệ NCC lấy thông tin hóa đơn nháp, giá hàng nhập, làm cơ sở tính giá cho hàng nhập kho. Đồng thời xác nhận thời điểm xuất hóa đơn. Sau

đó chuyển Kế toán tổng hợp xử lý.

- Hàng về không có hóa đơn: Phải được duyệt từ cấp trên, tùy vào giá trị đơn hàng để duyệt đơn hàng. Căn cứ theo quyết định từ BOD về mức độ duyệt.

2. Thanh toán công nợ cho nhà cung cấp

- Thanh toán bằng tiền mặt : Kế toán lập phiếu chi -> Kế toán Tổng hợp duyệt chi

- Thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng : Kế toán thanh toán lập Ủy nhiệm chi-> Kế toán tổng hợp kiểm tra-> KTT duyệt lệnh UNC đã lập để thanh toán.

- Chưa thanh toán: Kế toán hạch toán hóa đơn công nợ để theo dõi công nợ với nhà cung cấp.

3. Thanh toán/tạm ứng/hoàn ứng nội bộ:

- Căn cứ theo Quy định đã ban hành về quy chế tạm ứng/hoàn ứng/quyết toán cho Cán bộ CNV của Công ty để thực hiện đúng quy định.

- Thanh toán bằng tiền mặt : Kế toán lập phiếu chi -> kế toán Tổng hợp duyệt chi

4. Lên kế hoạch dự chi

- Hàng tuần, căn cứ theo hàng hóa/dịch vụ đã mua vào chưa thanh toán => Report công nợ phải chi, timeline thanh toán NCC.

- Phối hợp cùng BP.Mua hàng, theo dõi Đơn đặt hàng, đặt cọc hàng hóa => Theo dõi hồ sơ thanh toán, chứng từ phần thanh toán còn lại

- Hạch toán sao kê ngân hàng. Sắp xếp các hồ sơ đã thanh toán hoàn tất và đầy đủ chứng từ

5. Các CV khác: Đi ngân hàng hoặc chuyển hồ sơ đến các CQ chức năng (Thuế, Sở ban ngành)

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ học vấn/ chuyên môn

2. Trình độ ngoại ngữ/ tin học:

3.Trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh):

4. Năng lực/ kỹ năng:

Có khả năng làm việc bền bỉ với các con số

Vững chuyên môn về quy trình, chứng từ thanh toán

Là người tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc

Có suy nghĩ tích cực và hướng đến kết quả công việc khi giải quyết vấn đề

5. Số năm kinh nghiệm làm việc: 1 năm ở vị trí tương đương

5. Số năm kinh nghiệm làm việc:

Tại VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12 - 13 triệu.

- Môi trường làm việc thân thiện vui vẻ

- Chế độ lương thưởng, BHXH rõ ràng minh bạch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company

