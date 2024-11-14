Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
- Hồ Chí Minh:
- Số 118 – 120 đường B2, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Nội dung công việc
Kiểm tra bản gốc đề nghị thanh toán và chứng từ mua hàng đi kèm.
Ghi nhận chứng từ vào phần mềm kế toán
Lập lệnh thanh toán trên Internet banking
Đối chiếu công nợ phải trả, tạm ứng nhân viên Hội sở
Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong phân hệ kế toán phải trả và đưa ra đề xuất nếu có
Làm hồ sơ thanh toán liên quan đến khoản vay với ngân hàng
Cung cấp hồ sơ chứng từ kế toán phải trả theo yêu cầu của cấp quản lý
2. Thời gian làm việc
8h30 - 17h30 thứ Hai đến thứ Sáu (Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật)
3. Địa chỉ làm việc
HCM: Số 118-120 Đường B2, Phường An Lợi Đông, Tp.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán tài chính
Sử dụng thành thạo excel, word
Biết sử dụng phần mềm ERP là 1 lợi thế
Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng lắng nghe
Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm về kế toán hoặc ngân hàng, tài chính
C. ĐÃI NGỘ
Lương thưởng cạnh tranh + Thưởng KPI theo kết quả công việc
Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật
12 ngày phép năm + Nghỉ sinh nhật
BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)
Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh…
Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên.
Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc.
F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để trau dồi và phát triển.
Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho CBNV.
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
