Tuyển Kế toán thanh toán Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Trần Hồng Quân HOLDINGS
- Hà Nội:
- Tòa tháp Khách sạn, số 36 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận
• Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp;
• Kiểm tra tính hợp lý , hợp lệ chứng từ thanh toán;
• Định khoản các nghiệp vụ phát sinh;
• Hoàn thành thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp đúng thời gian quy định;
• Quản lý hồ sơ ,chứng từ thanh toán của phòng quản trị;
• Tập hợp chứng từ , lập hồ sơ vật liệu đầu vào trong các kỳ thanh toán , nhập liệu vào phần mềm và chịu trách nhiệm báo cáo số liệu nhập xuất tồn vật tư
• Chủ động đề xuất các kiến nghị về nghiệp vụ để đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả thực thi chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính Kế toán
• Chủ động lập các báo cáo quản trị theo định kỳ hàng tuần báo cáo Kế toán trưởng đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định;
• Lưu trữ chứng từ sổ sách đảm bảo khoa học, đầy đủ;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán
• Có tư duy về số liệu, báo cáo
• Trung thực, nhanh nhẹn, tỉ mỉ trong công việc
• Tiếng anh đọc, hiểu và viết tổt là một lợi thế
Tại Trần Hồng Quân HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khoẻ
Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép có lương
Nghỉ phép có lương
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trần Hồng Quân HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
