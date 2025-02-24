Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT Ô TÔ (VINFAST MỸ ĐÌNH) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Đường Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Kế toán toán chi phí vận hành, mua sắm TSCĐ, CCDC, XDCB :

Kiểm tra, ghi nhận tát cả các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến chi phí vận hành, mua sắm, TSCĐ, CCDC, XDCB

Theo dõi, thanh toán công nợ với các nhà cung cấp liên quan.

Lập các báo cáo theo dõi sự biến động chi phí vận hành của đơn vị.

2. Kế toán các khoản cho thuê hoạt động và kế toán đơn vị phụ thuộc.

Theo dõi doanh thu, chi phí, công nợ liên quan cho thuê hoạt động.

Hạch toán các khoản phải thu, pahir trả với đơn vị phụ thuộc.

3.Kế toán thanh toán

+ Quản lý các khoản thu

+ Quản lý các khoản chi

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành kế toán.

Có khả năng sáng tạo và chủ động đưa ra giải pháp;

Kỹ năng giao tiếp tốt

Có khả năng lập kế hoạch tốt và quản lý kế hoạch tốt

Kỹ năng làm việc theo nhóm tốt

Sử dụng thành thạo máy vi tính, phần mềm kế toán và các các công cụ làm việc khác.

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương;

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

Trung thực, cẩn thận, chịu khó, ham học hỏi, lịch sự, hòa nhã với đồng nghiệp trong công ty, với đối tác bên ngoài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT Ô TÔ (VINFAST MỸ ĐÌNH) Thì Được Hưởng Những Gì

-

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT Ô TÔ (VINFAST MỸ ĐÌNH)

