Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 tòa V2 Home City, Số 177 đường Trung Kính, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

AP:

Theo dõi tiền gửi ngân hàng;

Chuẩn bị hồ sơ Giao dịch với ngân hàng

Quản lý các chứng từ liên quan đến thu chi;

Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi, lập lệnh chuyển tiền,...

Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.

Trực tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và lưu trữ các chứng từ liên quan từ các bộ phận

Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ.

AR:

Theo dõi và hạch toán các khoản phải thu bằng tiền mặt / tài khoản ngân hàng.

Theo dõi và thu hồi công nợ đúng hạn, lập báo cáo thu nợ hàng tuần.

Theo dõi đối chiếu cấn trừ công nợ phải thu – phải trả

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Ít nhất 1 năm tại vị trí Kế toán thanh toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ

Cẩn thận, chi tiết, chịu được áp lực

Ưu tiên ứng viên có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7, Thứ 7 làm việc cách tuần. (Thời gian nghỉ trưa 1.5 tiếng, nghỉ 2 ngày thứ Bảy trong tháng)

Đào tạo: Cơ hội tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản.

Phát triển: Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá tăng lương 01 lần 1 năm.

Phúc lợi: BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch – team building ...

Xét đánh giá định kỳ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.

Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp,...Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều. các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng.

Môi trường: Đồng nghiệp trẻ trung, hỗ trợ nhiệt tình với văn hóa chia sẻ, yêu thương, công việc thoải mái, đề cao sự sáng tạo.

