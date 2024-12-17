Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 Tòa N01

- T2 Khu ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

– Thực hiện công tác quản lý và theo dõi các khoản thu trong doanh nghiệp:
+ Trực tiếp thu tiền của các đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp như: thu tiền góp vốn của cổ đông; thu tiền từ thu ngân; thu hồi công nợ đối với khách hàng.
+ Theo dõi tiền gửi vào ngân hàng.
+ Theo dõi và đốc thúc các khoản phải thu của các cổ đông đã cam kết góp nhưng chưa góp), nhân viên thu ngân, khách hàng.
+ Quản lý các nghiệp vụ kế toán liên quan đến thu, chi dòng tiền.
– Đồng thời có trách nhiệm quản lý và theo dõi các khoản chi trong doanh nghiệp:
+ Lập kế hoạch, vạch ra chiến lược về việc thanh toán các khoản công nợ với nhà cung cấp.
+ Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt, hoặc bằng tiền gửi Ngân hàng cho nhà cung cấp từ khâu đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn cho đến kiểm tra phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu thanh toán (phiếu chi, giấy báo nợ của Ngân hàng,…).
– Quản lý quỹ tiền mặt:
+ Theo dõi việc thu chi tiền mặt của quỹ và lập báo cáo tồn quỹ vào cuối kỳ.
+ Kiểm soát việc thu ngân.
+ Kết hợp cùng thủ quỹ để chi tiền đúng quy định.
- Mỗi ngày kiểm tra nguồn quỹ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính
- Sử dụng thành thạo tin học phòng, phần mềm kế toán
- Có tính quyết đoán độc lập tự chủ, sáng tạo trong công việc.
- Chu đáo, cẩn thận, biết tổ chức sắp xếp công việc khoa học hợp lý.
- Thành thạo các nghiệp vụ kế toán

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận và hấp dẫn theo năng lực
- Trở thành một thành viên IDC Group với 30 năm hoạt động lĩnh vực IT - 18 năm liền Top 5 IT Vietnam
- Môi trường làm việc năng động hiệu quả và trách nhiệm
- Tham gia góp ý vào quy trinh công việc
- Được tham gia Bảo hiểm xã hội, y tế...
- Môi trường làm việc ổn định, lâu dài, thân thiện, luôn coi trọng giá trị năng lực chuyên môn của người lao động.
- Áp dụng quy chế đánh giá, xếp hạng nhân viên rõ ràng để quyết định mức lương thưởng cụ thể.
- Quỹ phúc lợi công ty, Nghỉ phép, lễ, hè...
- Thường xuyên có các hoạt động ngoại khóa, văn thể mỹ dành cho CBNV.
- Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng với sự lớn mạnh của Tập đoàn.
- Môi trường văn hóa doanh nghiệp nhân văn, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC

Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 Tòa nhà N01-T2 Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

