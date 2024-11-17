Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

Kế toán thanh toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán ngân hàng và Kiểm soát các khoản chi phí của các chi nhánh nước ngoài.
Kiểm soát phê duyệt và kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ trên Đề nghị thanh toán.
Ghi nhận công nợ nội bộ.
Báo cáo về hoạt động tài chính tín dụng
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên; xếp loại khá/giỏi/xuất sắc; chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp, Tài chính kế toán. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp tại các trường ĐH Top đầu: ĐH Ngoại Thương (HN/HCM); ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội; Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng hoặc các trường Đại học tại Nước ngoài.
Có 2 năm kinh nghiệp làm kế toán tổng hợp hoặc kế toán tại các công ty thương mại, xuất nhập khẩu có quy mô doanh thu lớn.
Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.
Kỹ năng tổng hợp;
Kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên môn;
Kỹ năng lập kế hoạch, quản trị công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh & thưởng kinh doanh hấp dẫn;
Thưởng tháng lương thứ 13 và các gói lúc lợi đa dạng;
Chính sách phúc lợi toàn diện cho cá nhân và gia đình;
Chương trình đào tạo chuyên sâu (E-learning...);
Môi trường làm việc toàn cầu (với gần 30 chi nhánh/Văn phòng đại diện), Văn phòng làm việc hạng A;
Văn hóa làm việc đa dạng & hòa nhập (D&I)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5A, khu văn phòng – Tòa nhà Century Tower, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

