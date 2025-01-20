Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, số 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Theo dõi, quản lý các khoản thu

- Thực hiện nhiệm vụ thu tiền các đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp như: thu tiền của các cổ đông, thu tiền của bộ phận thu ngân vào mỗi ngày, thu hồi công nợ đối với khách hàng,...

- Theo dõi tiền gửi ngân hàng.

- Theo dõi các khoản công nợ của nhà đầu tư, cổ đông, khách hàng, nhân viên, đồng thời chịu trách nhiệm đôn đốc thu hồi nợ.

- Chịu trách nhiệm quản lý các chứng từ liên quan đến thu – chi dòng tiền.

Theo dõi, quản lý các khoản chi

- Lên kế hoạch thanh toán các khoản công nợ với nhà cung cấp hàng tuần, hàng tháng.

- Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán chưa đảm bảo.

- Kế toán thanh toán sẽ thực hiện các nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng cho các bên cung cấp như: đối chiếu công nợ, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, nhận hóa đơn, lập phiếu chi,...

- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán nội bộ như: thanh toán lương, thanh toán các khoản tạm ứng, thưởng và phụ cấp cho nhân viên, thanh toán khoản tiền mua hàng bên ngoài,...

- Theo dõi tất cả các hoạt động tạm ứng.

- Kiểm soát hoạt động thu ngân

- Trực tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ liên quan đến bộ phận thu ngân.

- Theo dõi, kiểm soát mọi chứng từ của thu ngân nếu hệ thống PDA không hoạt động.

Theo dõi, quản lý quỹ tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng:

- KTTT thường kết hợp với thủ quỹ trong việc thực hiện các nhiệm vụ thu – chi theo quy định, đối chiếu và kiểm tra tồn quỹ vào cuối ngày.

- Theo dõi, lập các báo cáo tồn quỹ mỗi ngày cho cấp trên.

Một số công việc khác

- Thường xuyên theo dõi và lập báo cáo trình cấp trên với những khoản thu – chi không rõ ràng.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp phòng ban, khóa đào tạo nghiệp vụ,...

- Lập báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan để trình cấp trên theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học

- Có kinh nghiệm là 1-2 năm về kế toán thanh toán, ngân hàng

- Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và phần mềm kế toán

- Am hiểu và nắm kiến thức về Luật kế toán, thuế, quy chế, những quy định, quy trình liên quan đến những hoạt động của doanh nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8 – 11 triệu

- Môi trường làm việc Chuyên nghiệp – Năng động – Thân thiện. Công ty hàng đầu trong ngành với 20 năm hoạt động

- Chính sách đãi ngộ, thưởng, phúc lợi hấp dẫn và đầy đủ bao gồm thưởng các ngày/ dịp lễ lớn, sinh nhật, chính sách ốm đau, hiếu – hỉ, khen thưởng con CBNV

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Du lịch hàng năm trong nước/nước ngoài

- Áp dụng chính sách linh động thời gian đi muộn, về sớm cho CBNV theo quy định của Công ty

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, được đào tạo bài bản các nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng mềm và các kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA

