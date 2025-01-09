Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

- Đối chiếu - thanh toán công nợ khách hàng, nhà cung cấp.

- Kiểm tra đơn hàng, số liệu nội bộ và thuế đảm bảo hạch toán đúng đối tượng

- Thanh toán (công nợ phải trả) chính xác, kịp thời

- Thực hiện các giao dịch và thủ tục thanh toán với ngân hàng về tất cả các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các hồ sơ giao dịch Ngân hàng... khi phát sinh.

- Biết mở LC và thực hiệc thủ tục XNK. Nhận hồ sơ đề nghị thanh toán chuyển khoản và Kiểm tra soát xét nội dung.

- Chủ động thiết lập mối quan hệ tín dụng với Ngân hàng. Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay.

- Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho BGĐ để kiểm soát và lập, thực hiện kế hoạch dòng tiền theo Tháng/ Quý/ Năm theo kế hoạch từ các phòng KD, BDM...

- Hỗ trợ sắp xếp, chuẩn bị lập hồ sơ hạn mức tại Ngân hàng

- Lập hồ sơ và theo dõi bảo lãnh tại các ngân hàng.

- Lập báo cáo theo dõi nguồn tiền và lập dự toán cho cấp trên.

- Cung cấp thông tin, số liệu cho các phòng ban có liên quan khi có yêu cầu của cấp trên kịp thời.

- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Trình độ học vấn Tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán - Tài chính.

- Kinh nghiệm thực tế Có ít nhất 02 năm làm kế toán.

- Yêu cầu khác cẩn thận, hiểu biết các thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt, bảo lãnh, vay vốn, các nguyên tắc thu phí, lãi vay ngân hàng, hiểu biết về nghiệp vụ ngoại thương và thanh toán quốc tế.

- Khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán, sắc sảo, nhanh nhẹn

- Có tiếng Anh (Toeic > 650 hoặc các chứng chỉ tương đương)

– Mức lương cực kỳ hấp dẫn tương xứng với khả năng và kinh nghiệm.

– Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết trong năm.

– Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp.

– Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.

– Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi.

– Tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

– Hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

– Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, 20/10, ... và một số hoạt động văn hóa độc đáo khác.

– Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ.

– Và rất nhiều những cơ hội công việc hấp dẫn khác nữa.

