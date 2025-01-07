Tuyển Kế toán thanh toán Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 170 Đê La Thành, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận & theo dõi các hợp đồng mua sắm phát sinh trong doanh nghiệp, kiểm tra các nội dung liên quan đến giá trị, điều khoản thanh toán, điều khoản ghi nhận thanh toán (như tạm ứng, giao vận, bảo hiểm, bảo hành...), thời hạn thanh toán... trên hợp đồng kinh tế làm cơ sở tính toán, đối chiếu các khoản nợ phải trả phát sinh và thời hạn thanh toán công nợ;

Tiếp nhận hồ sơ thanh toán công nợ từ các cá nhân, phòng ban, bộ phận và xử lý theo quy trình, quy định của công ty; phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác các khoản công nợ theo từng đối tượng, từng nghiệp vụ phát sinh;

Kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của hồ sơ thanh toán bằng cách kiểm tra, đối chiếu việc chấp hành các quy định, quy trình, mẫu biểu nội bộ của doanh nghiệp về hồ sơ thanh toán; các quy định của pháp luật kế toán, thuế hiện hành về hóa đơn chứng từ,..;

Các thông tin trong hồ sơ thanh toán như khối lượng, đơn giá, giá trị, số tiền đã thanh toán tạm ứng trong kỳ, số tiền còn phải thanh toán...; số liệu trên các bảng tổng hợp phải khớp với số liệu chi tiết từ các chứng từ, hồ sơ gốc;

Làm việc trực tiếp với đối tác, nhà cung cấp chốt các số liệu kế toán, số liệu công nợ,...;

Cập nhật liên tục, chính xác các khoản công nợ, báo cáo kịp thời (thường xuyên và định kỳ) những thông tin về tình hình công nợ, kế hoạch thanh toán công nợ trình lên trình lên Ban lãnh đạo;

Thực hiện thanh toán nợ phải trả đúng hạn theo ngân sách được duyệt;

Lập biên bản đối chiếu, gia hạn, bù trừ công nợ định kỳ theo thời gian quy định;

Tham mưu cho Ban lãnh đạo chính sách thanh toán các khoản công nợ;

Lưu giữ chứng từ, sổ sách, báo cáo... liên quan đến kế toán công nợ;

Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Kế toán trưởng, Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán Tài chính (Ưu tiên tốt nghiệp các trường ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện tài chính, ĐH Thương mại)

Hiểu biết các quy định pháp luật về ngành nghề, chuyên môn liên quan, biết tiếng anh là 1 lợi thế

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Bravo, FAST, MISA); Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

Nhiệt tình, chịu khó, chịu được áp lực, tinh thần team work cao, chủ dộng trong công việc được giao;

Kỹ năng xử lý số liệu;

Kỹ năng quản lý, tổ chức phân bổ công việc.

Tại Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về chuyên môn;

Được tham gia BHXH/BHYT/BHTN;

Nghỉ phép năm 12 ngày

Lương tháng 13 theo quy định công ty;

Chính sách tăng lương hàng năm

Cơ hội thăng tiến trong công việc;

Du lịch hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà

