Tuyển Kế toán thanh toán Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8 Khối B Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra, hạch toán và thanh toán chi phí theo đúng quy trình ban hành các chi nhánh. Hoàn ứng theo quy trình tạm ứng thanh toán và gửi báo cáo hàng tuần cho kế toán trưởng. Trực tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lí, hợp lệ của các chứng từ thanh toán liên quan Lập Ủy nhiệm chi, phiếu thu, chi đúng chính xác theo hồ sơ thanh toán đã được phê duyệt theo quy định. Cập nhật tình trạng đã thanh toán lên file theo dõi thanh toán. Lưu trữ chứng từ, phiếu định khoản theo đúng qui định của Luật kế toán, luật thuế Thực hiện các báo cáo, công việc khác theo yêu cầu của Quản lý. Kiểm tra lương và lên kế hoạch chi lương cho khu vực
Kiểm tra, hạch toán và thanh toán chi phí theo đúng quy trình ban hành các chi nhánh.
Hoàn ứng theo quy trình tạm ứng thanh toán và gửi báo cáo hàng tuần cho kế toán trưởng.
Trực tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lí, hợp lệ của các chứng từ thanh toán liên quan
Lập Ủy nhiệm chi, phiếu thu, chi đúng chính xác theo hồ sơ thanh toán đã được phê duyệt theo quy định.
Cập nhật tình trạng đã thanh toán lên file theo dõi thanh toán.
Lưu trữ chứng từ, phiếu định khoản theo đúng qui định của Luật kế toán, luật thuế
Thực hiện các báo cáo, công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.
Kiểm tra lương và lên kế hoạch chi lương cho khu vực

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán. Chứng chỉ tin học văn phòng. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, logistics hoặc chuyển phát nhanh là một lợi thế. Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực.
Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán.
Chứng chỉ tin học văn phòng.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, logistics hoặc chuyển phát nhanh là một lợi thế.
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực.

Tại Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật. Hưởng các chế độ thưởng vào các dịp lễ, tết, sinh nhật, ốm đau. Chế độ du lịch trong nước và nước ngoài hàng năm. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Hỗ trợ phí gửi xe. Quà sinh nhật, hiếu, hỉ. Xét tăng lương theo quy định của công ty. Thưởng Kaizen. Thưởng dự án. Thưởng cuối năm.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật.
Hưởng các chế độ thưởng vào các dịp lễ, tết, sinh nhật, ốm đau.
Chế độ du lịch trong nước và nước ngoài hàng năm.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Hỗ trợ phí gửi xe.
Quà sinh nhật, hiếu, hỉ.
Xét tăng lương theo quy định của công ty.
Thưởng Kaizen.
Thưởng dự án.
Thưởng cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company

Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ: Tầng 8 - Tháp B - Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội

