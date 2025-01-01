Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KM21 Đại lộ Thăng Long, Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội, Quốc Oai, Huyện Quốc Oai

1. Kiểm tra đề nghị thanh toán (ĐNTT)

2. Đối chiếu công nợ

3. Nhận, kiểm tra hóa đơn và hợp đồng, hạch toán thuế GTGT, chuyển kế toán thuế. Đối chiếu VAT với kế toán thuế.

4. Làm hồ sơ vay theo kế hoạch vay, gửi ngân hàng, hạch toán trên TK ngân hàng.

5. Tiếp nhận ĐNTT, bảng kê thanh toán và thực hiện lệnh thanh toán trên hệ thống tài khoản ngân hàng-> hạch toán trên hệ thống ERP

1. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

2. Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán thanh toán

3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm ERP

Tại Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: 10 - 12tr/tháng

2. Phụ cấp ăn trưa

3. Xe đưa đón

4. Bảo hiểm xã hội

