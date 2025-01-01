Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KM21 Đại lộ Thăng Long, Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội, Quốc Oai, Huyện Quốc Oai
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
1. Kiểm tra đề nghị thanh toán (ĐNTT)
2. Đối chiếu công nợ
3. Nhận, kiểm tra hóa đơn và hợp đồng, hạch toán thuế GTGT, chuyển kế toán thuế. Đối chiếu VAT với kế toán thuế.
4. Làm hồ sơ vay theo kế hoạch vay, gửi ngân hàng, hạch toán trên TK ngân hàng.
5. Tiếp nhận ĐNTT, bảng kê thanh toán và thực hiện lệnh thanh toán trên hệ thống tài khoản ngân hàng-> hạch toán trên hệ thống ERP
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
2. Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán thanh toán
3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm ERP
Tại Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
1. Thu nhập: 10 - 12tr/tháng
2. Phụ cấp ăn trưa
3. Xe đưa đón
4. Bảo hiểm xã hội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
