Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SỨ TOÀN CẦU - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SỨ TOÀN CẦU - VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Kế toán thanh toán

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- SAN HÔ 2A

- SP2B

- 05 VINHOME OCEAN PARK, Xã Kiêu Kỵ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán thanh toán hàng ngày, bao gồm: lập phiếu thu, phiếu chi, đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.
Theo dõi và quản lý các khoản phải thu, phải trả của công ty.
Lập báo cáo thanh toán định kỳ và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
Kiểm tra tính chính xác của các chứng từ kế toán thanh toán trước khi ghi nhận.
Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán theo yêu cầu của cấp trên.
Tham gia vào quá trình kiểm kê, đối chiếu số liệu kế toán định kỳ.
Cập nhật và quản lý thông tin khách hàng, nhà cung cấp liên quan đến thanh toán.
Tuân thủ các quy định, chính sách kế toán của công ty và pháp luật hiện hành.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí kế toán thanh toán.
Thành thạo phần mềm kế toán Misa, Fast Accounting hoặc các phần mềm kế toán khác.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán thanh toán, hiểu biết về luật thuế.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SỨ TOÀN CẦU - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SỨ TOÀN CẦU - VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SỨ TOÀN CẦU - VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Cụm CN Đông Khúc, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

