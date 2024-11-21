Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG
- Hà Nội: Tòa nhà Discovery Complex – 302 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Tiếp nhận, kiếm tra, soát xét tính hợp lý, hợp pháp của hồ sơ thanh toán.
Quản lý và giám sát các hệ thống và quy trình liên quan đến thanh toán.
Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và nguyên tắc kế toán liên quan đến tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ thanh toán.
Tư vấn, giải đáp cho các bộ phận trong công ty về các quy định hồ sơ, quy trình và các bước thanh toán.
Thực hiện các công việc khác liên quan tới yêu cầu công việc cũng như các quy định của Công ty, các đơn vị thanh/kiểm tra và pháp luật theo phân công và hướng dẫn của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Kế toán thanh toán hoặc công việc liên quan đến kiểm tra soát xét hồ sơ kế toán
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm liên quan đến nghiệp vụ;
Trung thực, cẩn thận. Có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng sắp xếp công việc có hệ thống, khoa học, lập kế hoạch – báo cáo.
Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý kinh hoạt các tình huống phát sinh trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa, thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13
Chế độ sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản, bảo hiểm theo quy định
Đồ ăn/uống nhẹ tại văn phòng
Được tham gia các chương trình Team building, du lịch...môi trường thân thiện, năng động
Xét tăng lương định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
