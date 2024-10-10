Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Richy, 35 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

A. CÔNG VIỆC CHÍNH: phụ trách khu vực Miền Trung và Miền Nam: toàn bộ chi phí của nhân viên và chi phí văn phòng, xăng xe, thuê ô tô, chi phí có liên quan đến văn phòng...
A. CÔNG VIỆC CHÍNH
1.Phụ trách quản lý khoản tạm ứng, thanh toán chi phí công tác của nhân viên Công ty ở Miền Trung và Miền Nam và chi phí văn phòng xăng xe, thuê xe ô tô, thuê văn phòng, chi phí bảo vệ, chi phí khác...
2.Hạch toán các chi phí, nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm SAP theo công việc phụ trách, đảm bảo tính chính xác của số liệu và tài khoản tuân thủ theo đúng quy định của Việt Nam.
Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của các hóa đơn GTGT đầu vào, hạch toán, phân loại trên bảng excel theo mẫu yêu cầu gửi cho kế toán tổng hợp vào thứ 6 hàng tuần.
3.Theo dõi công nợ phải thu phải trả của nhân viên hoặc nghiệp vụ phát sinh của công việc phụ trách. Định kỳ báo cáo tình hình công nợ tạm ứng, các nhân viên chây ỳ không hoàn tạm ứng theo tháng cho Kế toán trưởng vào ngày 15 tháng sau.
4.Chịu trách nhiệm phê duyệt các lưu trình thanh toán trên hệ thống nội bộ LTO, OA không được muộn hơn thời gian quy định.
5.Chịu trách nhiệm phê duyệt các khoản chi phí trả cho công ty dịch vụ nước ngoài: Lưu ý các khoản trả cho công ty dịch vụ nước ngoài không phải là chi phí mua hàng cần ghi chú khấu trừ thuế nhà thầu, có hiểu biết về các loại thuế.
B. QUẢN LÝ CÔNG VIỆC KHÁC:
6.Chịu trách nhiệm đề xuất các quy định có liên quan đến công việc và tạo các mẫu biểu phù hợp và nâng cao hiệu quả công việc.
7.Tham gia vào việc đào tạo nhân viên về quy định công tác phí, thanh toán hóa đơn chứng từ khi có yêu cầu.
8.Chịu trách nhiệm lưu trữ và đóng hồ sơ sổ sách của tháng phát sinh chuyển cho kế toán tổng hợp vào ngày 10 tháng sau.
9.Tham gia công tác kiểm tra tại các phòng ban, cơ sở kinh doanh các khu vực Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc khi có yêu cầu.
10.Các công việc khác được cấp trên giao

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các chuyên ngành về Kế toán, Tài Chính. Yêu cầu biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh, ưu tiên biết tiếng Trung Có từ 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương Nắm chắc các thông tư, nghị định thuế, văn bản, thông báo thuế và các nghiệp vụ xử lý theo thuế. Nhiệt tình, nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, quyết đoán. Kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm tốt, ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm ERP, SAP Thật thà, chịu khó, đạo đức tốt, đặc biệt phải trung thực Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, ham học hỏi, có chí tiến thủ Sức khỏe tốt, Có khả năng chịu áp lực cao Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các chuyên ngành về Kế toán, Tài Chính.
Yêu cầu biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh, ưu tiên biết tiếng Trung
Có từ 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Nắm chắc các thông tư, nghị định thuế, văn bản, thông báo thuế và các nghiệp vụ xử lý theo thuế.
Nhiệt tình, nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, quyết đoán.
Kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm tốt, ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm ERP, SAP
Thật thà, chịu khó, đạo đức tốt, đặc biệt phải trung thực
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, ham học hỏi, có chí tiến thủ
Sức khỏe tốt, Có khả năng chịu áp lực cao
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập sẽ thoả thuận khi phỏng vấn, tùy vào năng lực ứng viên: 13-17 triệu Được hưởng đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên toàn bộ thu nhập Làm việc 5 ngày một tuần, nghỉ T7, chủ nhật Tham gia các chương trình du lịch, teambuilding của công ty Môi trường làm việc: hiện đại, trẻ trung, năng động, công bằng, minh bạch Định kỳ đánh giá và xét tăng lương tuỳ vào năng lực nhân viên. Phúc lợi công ty: đồng phục, sinh nhật, lễ tết, thâm niên, khám sức khỏe, hiếu hỷ, sinh con ... Khám sức khỏe định kỳ năm/ lần. Nhiều cơ hội thăng tiến
Thu nhập sẽ thoả thuận khi phỏng vấn, tùy vào năng lực ứng viên: 13-17 triệu
Được hưởng đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên toàn bộ thu nhập
Làm việc 5 ngày một tuần, nghỉ T7, chủ nhật
Tham gia các chương trình du lịch, teambuilding của công ty
Môi trường làm việc: hiện đại, trẻ trung, năng động, công bằng, minh bạch
Định kỳ đánh giá và xét tăng lương tuỳ vào năng lực nhân viên.
Phúc lợi công ty: đồng phục, sinh nhật, lễ tết, thâm niên, khám sức khỏe, hiếu hỷ, sinh con ...
Khám sức khỏe định kỳ năm/ lần.
Nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

