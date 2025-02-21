Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ASP làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 209 Lô N12, Khu Đô Thị Vườn Hồng, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng.

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Thực hiện hạch toán và báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định của pháp luật (hoặc bất kỳ thời điểm nào khi được yêu cầu)

• Tính toán tiền lương, bảo hiểm cho nhân sự;

• Kiểm soát quy trình lập sổ sách, tài liệu và quy trình kiểm kê tài sản cho doanh nghiệp…

• Lập báo cáo tài chính tháng, quý và năm cho doanh nghiệp;

• Kiểm tra dữ liệu kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN;

• Làm việc với Cơ quan thuế về: Công văn, thông báo, đối soát nghĩa vụ thuế,...;

• Trực tiếp tham gia kiểm tra, thanh tra thuế khi có yêu cầu từ Cơ quan thuế;

• Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiêp đại học trở lên trong ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan;

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vai trò kế toán thuế ;

• Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt;

• Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt;

• Khả năng phân tích và đánh giá tốt;

